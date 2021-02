Caterina Balivo tra marito e figli: “La tv non era più conciliabile con la famiglia”

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Lo scorso maggio 2020, al termine di una stagione difficilissima, Caterina Balivo aveva annunciato in diretta tv il suo addio a Vieni da Me. Una decisione sicuramente sofferta, visto l’impegno che aveva speso per far crescere la sua “creatura”, ma a quanto pare inappellabile. Se al momento non aveva svelato i motivi che l’avevano portata a lasciare la televisione, a diversi mesi di distanza finalmente la conduttrice ha rotto il silenzio.

Ospite a Domenica In, la splendida Caterina Balivo ha parlato di una “scelta d’amore”. Per la prima volta, nel salottino di Mara Venier ha affrontato l’argomento, raccontando con il cuore in mano il perché di quella decisione che aveva fatto tanto discutere. Ora, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la presentatrice è tornata a parlare delle ragioni che si nascondevano dietro la sua scelta di lasciare Vieni da Me.

“In piena pandemia, ho deciso che dovevo agire. E agire voleva dire fermarsi” – ha spiegato la Balivo, rivelando il tour de force che si cela nel backstage di una trasmissione come quella che ha condotto per due anni – “Io sono anche autrice dei miei programmi, era un impegno da 9-10 ore al giorno”. Da mamma premurosa, in un periodo così difficile come quello che abbiamo vissuto lo scorso anno non se la sentiva più di stare lontana da casa per tutto quel tempo.

“Ho tre ragazzini e un uomo impegnato e impegnativo, che peraltro ha vissuto questa pandemia in modo difficile, visto che è un soggetto a rischio” – ha proseguito Caterina – “La tv non era più conciliabile con la famiglia”. E così, la decisione è stata presto presa. In questi mesi, la conduttrice si è dedicata principalmente ai suoi bambini, che sulle pagine del magazine descrive con parole dolcissime: “Guido Alberto è molto legato a me, non pensavo di essere così importante per lui”.

Mentre sulla sua secondogenita, che compirà 4 anni il prossimo agosto, ha rivelato: “Cora è un caterpillar, non avrà problemi nella vita. Ha preso il peggio di me e di mio marito, non molla mai. Già compatisco chi se la piglierà”. Naturalmente, il suo periodo sabbatico è servito anche per rinsaldare il matrimonio con Guido Maria Brera. La Balivo, raccontando del loro amore, ha infatti parlato di una quarantena un po’ complicata, tra castità e recupero degli arretrati.

Insomma, sono trascorsi ormai 8 mesi da quando si è allontanata dalla televisione, e adesso Caterina Balivo è pronta a qualche nuova avventura. La scorsa settimana ha iniziato il suo impegno nella giuria de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci, e chissà che il futuro non le riservi ancora qualche bella sorpresa…