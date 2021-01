Caterina Balivo torna in tv al fianco di Milly Carlucci

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Il tanto atteso momento è finalmente arrivato: Caterina Balivo, dopo mesi di assenza, torna a far parte di un programma televisivo. L’annuncio arriva attraverso i canali social della celebre conduttrice, dove ha dichiarato, con gioia, che sarà presente nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Ma in che ruolo affiancherà Milly Carlucci?

Dopo l’addio a Vieni da Me, trasmissione che ha condotto con estrema professionalità ottenendo successi e grande affetto da parte del pubblico, Caterina Balivo ha preferito restare, almeno per un po’, lontano dalle telecamere. Nonostante le numerose domande e la crescente curiosità sui suoi progetti futuri e sulle sue intenzioni, la conduttrice si è presa del tempo per valutare tutte le proposte e le possibilità.

Nel frattempo, però, non ha mai abbandonato i suoi fan, ai quali ha mostrato parte della sua vita attraverso il suo profilo Instagram. Insomma, pur rinunciando alla televisione, la Balivo ha potuto toccare con mano l’affetto del pubblico, che non hai mai negato il desiderio di vederla di nuovo all’opera su qualche progetto.

A convincerla a tornare sul piccolo schermo ci ha pensato Milly Carlucci. La Balivo, ovviamente, non assumerà la guida del programma, ma farà parte della giuria de Il Cantante Mascherato, lo show che già nella sua prima edizione aveva ottenuto buoni risultati in termini di ascolti.

E da venerdì̀ sera si torna in tv! – ha annunciato Caterina su Instagram – Milly, vengo da te.

Nella giuria, inoltre, tanti altri personaggi di rilievo: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca, reduce dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. I loro compiti saranno quelli di indovinare, insieme al pubblico che segue da casa, il nome dei cantanti misteriosi che si nascondono sotto una delle maschere e di scegliere il vincitore de Il Cantante Mascherato 2.

Le coreografie, anche quest’anno, saranno curate da Raimondo Todaro, ballerino professionista che lavora al fianco della Carlucci anche in Ballando con le Stelle. Assente, invece, Guillermo Mariotto. I cantanti misteriosi, infine, si nasconderanno sotto le maschere della Pecorella, la Giraffa, il Lupo, la Tigre Azzurra, la Farfalla, il Gatto, il Pappagallo, l’Alieno e l’Orso. Chi saranno i personaggi con cui Milly Carlucci ha deciso di sorprenderci in questa seconda edizione? E Caterina Balivo riuscirà a scoprire la loro identità?