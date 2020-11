Caterina Balivo in terrazzo, la foto dei piedi incanta Instagram

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Caterina Balivo condivide una foto su Instagram che la ritrae nel suo terrazzo romano per raccontare come ha iniziato la settimana, lasciando tutti senza fiato.

La presentatrice quest’anno non è in tv, ma continua a mantenersi in contatto coi suoi fan dove documenta tutto quello che fa: cosa mangia, come si allena, le sfide da mamma e i suggerimenti di look. Così la bella Caterina Balivo ha deciso di mostrare come ha iniziato la settimana condividendo su Instagram un selfie che la ritrae nella splendida terrazza della sua casa di Roma dove si è trasferita ormai da tre anni, da quando aveva cioè lasciato la conduzione di Detto Fatto per mettersi al timone di Vieni da Me.

Nella foto in questione, la bella Caterina indossa un grazioso chemisier blu a righe colorate ed è seduta al tavolo mentre sfoglia alcune riviste godendosi la luce e il calore del sole novembrino. In pieno relax, stende le gambe comodamente su una sedia. La Balivo non porta né calze né scarpe e i piedi nudi vengono ritratti in primo piano per la gioia dei suoi fan che adorano quel dettaglio della presentatrice.

Lei scrive: “A volte bastano un raggio di sole e un sorriso per cambiare la prospettiva delle cose e iniziare la giornata nel migliore dei modi. Buon inizio settimana 😘”.

La foto diventa subito virale e suscita un vivido dibattito tra i follower che commentano su Instagram: “Sei uno splendore 😍 buona settimana anche a te e la tua famiglia ❤️”. Immancabili i commenti sui piedini: “Piedi top👍”, “Bellissima come sempre dalla testa ai piedi!”. “Ciao Caterina, sempre bellissima e complimenti per i tuoi magnifici piedi!”.

Una mamma suggerisce che per cominciare bene la settimana ci vorrebbero anche 8 ore di sonno: “Anche 8 ore di sonno di fila … non sono male 🤣 parola mamma disperata🤣❤️”. Altri rimpiangono Caterina e la vorrebbero di nuovo vedere in tv: “Ciao Caterina buon inizio settimana anche a te quando ti rivedo in tv manchi tanto 😘😘😘😘”.