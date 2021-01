Caterina Balivo, i suoi progetti per il futuro: la tv è lontana

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Per molto tempo Caterina Balivo è stata una presenza costante della televisione italiana. Ogni pomeriggio, prima con Detto Fatto e poi con il suo Vieni da Me, ha intrattenuto con grande professionalità il pubblico italiano fornendo contenuti originali e di qualità e interessanti interviste. Almeno fino a quando non ha deciso di prendersi una lunga pausa.

Abbandonato Vieni da Me, non senza provocare una po’ di tristezza nel pubblico che tanto l’ha apprezzata per la sua allegria e la sua schiettezza, si è dedicata alla sua famiglia e alle sue passioni, riposandosi dopo aver sostenuto per anni ritmi veramente impegnativi. Non ha, però, mai rinunciato ad avere un contatto diretto con i suoi fan, con i quali ha interagito giorno dopo giorno attraverso i suoi canali ufficiali sui social network.

Ed è proprio attraverso i social che Caterina Balivo ha risposto a coloro che non vedono l’ora di poterla di nuovo ammirare sul piccolo schermo, chiarendo quali sono i suoi progetti per il futuro. La conduttrice, infatti, non ha mai negato che un giorno tornerà a lavorare in televisione. Questa ipotesi, però, sembrerebbe essere ancora lontana.

Mi auguro – ha commentato un fan sotto un post della Balivo su Instagram – un tuo rientro in tv.

La risposta della conduttrice, intenta a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora, non è tardata ad arrivare. Caterina ha spiazzato tutti affermando che, però, per il momento non ha alcuna intenzione di tornare in tv:

Per il momento no, è una decisione mia.

La scelta, quindi, sarebbe proprio della conduttrice e non dei dirigenti della Rai o di altre reti televisive. A bloccarla, forse, l’assenza di un progetto che l’entusiasmi o la voglia di continuare a godersi teneri momenti con la sua famiglia. L’addio, tuttavia, non è affatto definitivo: prima o poi la Balivo tornerà ad intrattenere il pubblico italiano. Caterina, infatti, come aveva già fatto sapere in passato, valuterà attentamente le proposte che le verranno fatte.

Nel frattempo, mentre si gode in serenità la quotidianità con i suoi figli, la Balivo continua a farsi amare e conoscere, parlando ai suoi sostenitori attraverso i social e proponendo loro iniziative interessanti. Il suo ritorno in tv è veramente lontano o presto cambierà idea?