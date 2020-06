Caterina Balivo, il futuro dopo Vieni Da Me: le indiscrezioni

editato in: da

Caterina Balivo in versione casalinga su Instagram

Qual è il futuro di Caterina Balivo? Dopo l’addio a Vieni da Me in tanti si chiedono quando la conduttrice tornerà sul piccolo schermo. A rispondere ci ha pensato TvBlog secondo cui la presentatrice starebbe già vagliando un nuovissimo progetto. Su Instagram ha infatti risposto alle domande degli utenti. “Cosa vedete nel suo futuro?”, ha chiesto un follower e la risposta è stata: “Nel prossimo futuro per Caterina Balivo la famiglia e forse un nuovo programma Tv ispirato al suo format lanciato tempo fa direttamente su Instagram”.

Il format di cui si parla è My Next Book, programma ideato dalla Balivo e dal marito Guido Maria Brera durante il periodo del lockdown. Lo show, trasmesso sul canale Instagram di Caterina, ha ottenuto da subito un grande successo e potrebbe presto sbarcare in tv, magari proprio con la conduzione della coppia, amatissima dal pubblico. L’addio della presentatrice a Vieni Da Me, programma Rai che ha ideato lei stessa, è arrivato dopo due anni intensi e ricchi di soddisfazioni. Poco prima la Balivo aveva abbandonato Detto Fatto, oggi condotto da Bianca Guaccero, in cerca di una nuovissima sfida.

Gli inizi del programma sono stati complicati, ma con il tempo Caterina è riuscita a conquistare i fan che ora già sentono la sua mancanza e si chiedono quando potranno rivederla sul piccolo schermo. Mamma, moglie, ma soprattutto donna coraggiosa: la Balivo ora è pronta ad affrontare nuove sfide e a creare qualcosa che sorprenda il suo pubblico. Qualche giorno fa, ospite di TvTalk, la conduttrice aveva parlato del suo futuro televisivo e dei motivi per cui aveva scelto di dire addio a Vieni da Me.

“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide – aveva confessato la presentatrice -. Questa è una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l’energia di fare un altro anno di ‘Vieni da me’. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”.