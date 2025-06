La volta buona, perché non va in onda oggi il programma di Caterina Balivo

Il 23 giugno 2025, La volta buona, il programma di Caterina Balivo, non andrà in onda: i motivi della scelta.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo, oggi non va in onda. Lo show pomeridiano, disponibile su Rai Uno tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – alle 14:05, oggi non ci sarà.

Perché oggi non va in onda La volta buona

L’annuncio è arrivato proprio dalla redazione del programma che sui social ha diffuso un comunicato. “Buon inizio settimana a tutti! – si legge -. Vi informiamo che, a causa di un cambio di palinsesto, la puntata di oggi di La Volta Buona non andrà in onda. Caterina Balivo vi aspetta domani, in diretta su Rai 1 a partire dalle 14:05!”.

Il cambiamento dunque è dovuto, come è stato ampiamente spiegato, ad alcune necessità che però non metteranno a rischio la trasmissione. Se lunedì 23 giugno La volta buona non andrà in onda, la trasmissione sarà invece disponibile regolarmente da martedì 24 giugno.

Il programma pomeridiano guidato da Caterina Balivo, d’altronde, ha conquistato sempre di più il pubblico. Merito della bravura della conduttrice e di interviste che riescono ad essere sempre coinvolgenti e interessanti.

Nel suo salotto infatti la presentatrice ha accolto moltissimi ospiti, riuscendo a raggiungere ottimi risultati in termini di share. Così tanto che La volta buona è diventata la trasmissione maggiormente seguita in quella fascia oraria.

Questa settimana sarà l’ultima della stagione de La volta buona. Caterina Balivo infatti già qualche tempo fa aveva annunciato la data prescelta per l’ultimissima puntata della trasmissione. “Ci vediamo in diretta fino al 27 Giugno con La volta buona, sempre su Rai 1”, aveva scritto la presentatrice su Instagram.

Il programma, anche in base agli ottimi ascolti, tornerà a settembre. Ma la conferma arriverà solamente il 27 giugno quando verranno finalmente svelati i palinsesti Rai.

Il successo di Caterina Balivo con La volta buona

La volta buona è stato un programma essenziale per Caterina Balivo perché ha segnato il suo ritorno in tv dopo tre anni d’assenza. La conduttrice infatti nel 2020 aveva scelto di lasciare Vieni da me, trasmissione che aveva portato al successo, per dedicarsi alla famiglia in un periodo delicato della sua esistenza.

“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide – aveva spiegato a TvTalk -. Questa è stata una sfida meravigliosa partita contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l’energia di fare un altro anno di Vieni da Me. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”.

Decisa e senza peli sulla lingua, Caterina Balivo è senza dubbio una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico. Una carriera, la sua, costellata di traguardi importanti, ma anche di delusioni, come l’addio (forzato) a Festa italiana.

“Ho subito un’ingiustizia – ha spiegato più volte la conduttrice -. Vivevo a Roma, avevo anche comprato casa. Conducevo Festa Italiana che aveva successo e qualcuno ha deciso di non affidare più a me il programma. Vissi quel ‘no’ come una tragedia. Mi furono proposte trasmissioni meno importanti che rifiutai. Per fortuna frequentavo un ragazzo che viveva tra Roma e Londra, Guido Maria Brera, l’uomo che poi è diventato mio marito, e mi sono trasferita a Milano”.