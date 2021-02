Caterina Balivo spegne 41 candeline: il nostalgico post su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Buon compleanno, Caterina Balivo! La nota conduttrice Rai, giunta alla ribalta grazie a programmi come Detto Fatto e Vieni da me, ora giudice de Il cantante mascherato, spegne oggi 41 candeline. Nata sotto il segno dei Pesci, la celebre presentatrice ha saputo conquistarsi una larga fetta di pubblico e consensi in questi ultimi anni televisivi, divenendo a tutti gli effetti un volto di punta della tv di Stato.

Questo compleanno è sicuramente diverso dal solito, a causa della faticosa situazione dovuta alla pandemia Covid-19, che stiamo vivendo. L’anno scorso, la conduttrice ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con una festa in grande stile, circondata dai suoi affetti. Quest’anno, però, non è possibile. Proprio da questo spunto parte il lungo e commovente post pubblicato dalla conduttrice stessa sul suo profilo Instagram, in ricordo del compleanno passato: “Quando ero piccola pensavo che fosse la data dell’inizio della mia vecchiaia. Invece fu uno dei giorni più divertenti ed emozionanti della mia vita. Non sapevo fosse anche l’ultimo giorno della spensieratezza, dei balli, dei canti e degli abbracci…Sono andata giù nel solco che si è aperto…ho sentito dolore, rabbia e impotenza. Ho guardato a tutti coloro che hanno perso tutto, chi ha paura del futuro, chi non sa più sorridere, chi pensa che domani non ce la farà. A loro, per primi, va il mio pensiero in questa giornata per me di festa. Non vi nascondo che guardo queste foto del mio passato compleanno e mi commuovo. Ora però basta nostalgia. Mi trucco, mi vesto e mi faccio festeggiare dai miei bambini”.

Il post ha attirato il consenso dei più, soprattutto di amici ed (ex) colleghi della conduttrice. Tra questi figura Giovanni Ciacci, suo braccio destro nella pluriennale esperienza a Detto Fatto, che ha commentato con una manciata di cuori blu. Anche Jo Squillo non è mancata all’appello, porgendole affettuosi auguri: “T. B. T. B. = Tanti baci tutti belli. Buon compleanno carissima Caterina”.

Sarà dunque un compleanno dolce amaro, in cui Caterina non ha mancato però di dimostrare tutta la sua sensibilità e accortezza verso il prossimo, rivolgendo un pensiero a coloro che hanno maggiormente sofferto e lottato in questo primo e critico anno di pandemia. Ciò di cui si nutrirà per combattere la malinconia del passato sarà l’affetto dei suoi figli, Guido Alberto e Cora, e del marito Guido Maria Brera (sposato nell’agosto 2014).