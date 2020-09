Caterina Balivo: dopo l’addio Giovanni Ciacci pubblica una foto su Instagram

editato in: da

Sembrano ormai lontani i tempi di Detto Fatto in compagnia di Caterina Balivo, una delle conduttrici Rai più amate degli ultimi anni. Ma i fan più attenti hanno notato un dettaglio che fa ben sperare: che ci sia un nuovo progetto in arrivo, per la presentatrice?

La scorsa stagione di Vieni da Me, la trasmissione alla quale da due anni Caterina Balivo si dedicava anima e corpo, è stata piuttosto complicata a causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, e ha sicuramente messo a dura prova l’innegabile professionalità della conduttrice. Al termine dell’ultima puntata, solo qualche mese fa, ha annunciato al pubblico di Rai1 la sua intenzione di abbandonare il programma per dedicarsi a nuovi impegni – di cui non si hanno ancora notizie.

La reazione dei fan è quella che tutti possiamo immaginare: la delusione all’idea di non poter più vedere sul piccolo schermo la bravissima Caterina è stata ben presto soppiantata dalla speranza di ritrovarla in tv con qualche nuovo programma. E adesso che settembre è arrivato, e con esso si avvicina l’inizio della nuova stagione televisiva, in molti si chiedono se per la Balivo c’è qualcosa che bolle in pentola. Lei al momento non lascia intendere alcunché, ad eccezione di un commento su Instagram in cui rivela ad un suo fan che prima di rivederla “passerà un po’, così ringiovanisco”.

Un indizio potrebbe però arrivare da un suo caro amico e collega, Giovanni Ciacci. Per anni, lui e Caterina hanno formato una coppia spumeggiante alla conduzione di Detto Fatto, con una sintonia che poi il costumista ha faticato a ritrovare con Bianca Guaccero, che nel 2018 ha preso le redini della trasmissione di Rai2. Tanto che l’anno successivo Ciacci ha abbandonato la nave, lasciando addirittura l’emittente.

Dicevamo, un indizio sui futuri programmi di Caterina Balivo potrebbe comparire tra le foto Instagram del costumista: Ciacci ha infatti condiviso uno scatto che lo ritrae assieme alla sua ex compagna d’avventure di Detto Fatto. “Io e Chéry” – scrive semplicemente Giovanni a didascalia della foto, che ad onor del vero sembra risalire a diverso tempo fa. Il suo è solo un tuffo nei ricordi, oppure vuole indicare in maniera discreta un “ritorno di fiamma” tra lui e la Balivo?

I fan, naturalmente, sperano che ci sia in vista una nuova collaborazione, anche se non al timone di Detto Fatto. Ciacci, tuttavia, non si sbilancia: alle tantissime domande dei follower, preferisce non rispondere. E il suo silenzio social fa sperare tutti coloro che vorrebbe rivederli insieme.