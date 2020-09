Bianca Guaccero si rilassa in barca in attesa del ritorno in tv. Ed è stupenda

editato in: da

Bianca Guaccero si rilassa in barca in attesa del ritorno in tv. La conduttrice si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alla figlia Alice ed è pronta a iniziare una nuova avventura sul piccolo schermo. Nella prossima stagione televisiva, Bianca sarà ancora una volta al timone di Detto Fatto, lo show che guida da diversi anni e dove è approdata dopo l’addio di Caterina Balivo.

Il programma, che durante il lockdown si era spostato su Instagram, riprenderà il via alla fine di ottobre. Dal 3 al 25 ottobre infatti sulla Rai andrà in scena il Giro d’Italia nella stessa fascia oraria dello show pomeridiano. Nel corso dell’autunno Bianca dovrà affrontare anche nuovi impegni. Sarà infatti fra i giurati di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti a partire dal 18 settembre. Non solo: la Guaccero riprenderà anche a recitare, sarà infatti protagonista de Il Medico della Mala con Marco Bocci. Ad annunciarlo è stata proprio lei, pubblicando uno scatto su Instagram poco prima dell’inizio delle riprese. “Stiamo preparando un nuovo progetto per voi – ha raccontato -. Felice di tornare sul set per una nuova serie per Rai 1. Stanno per cominciare le riprese. Stay tuned!”.

Se il lavoro procede a gonfie vele, nella vita privata Bianca sogna di trovare una nuova stabilità. Nel 2017 si è separata dal marito Dario Acocella, sposato quattro anni prima e papà della piccola Alice. La conduttrice e attrice non ha mai nascosto di sognare il grande amore e di voler regalare un fratellino o una sorellina a sua figlia. “Un altro figlio? Lo farei anche subito – aveva confessato qualche tempo fa -. Manca però la materia prima. L’altra notte, in un attimo di serenità, ho pensato che io sono sempre stata alla ricerca di uomini scuri, dal fascino mediterraneo, invece ora mi rendo conto di desiderare un tipo biondo e con gli occhi blu: una sorta di principe azzurro”.