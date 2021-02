Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci e le novità della finale

editato in: da

Manca ormai pochissimo alla finale del programma Il Cantante Mascherato e Milly Carlucci ha pensato di regalare al pubblico una sorpresa per l’ultima puntata.

Venerdì 26 febbraio infatti andrà in onda su Rai 1 l’appuntamento conclusivo di questa seconda stagione e mentre i fan del programma aspettano lo svelamento della maschera che perderà allo spareggio tra Farfalla e Orsetto, la Carlucci ha annunciato, ospite in studio a La vita in diretta, un’importante novità per la finale.

Nell’ultima puntata, infatti, ci saranno dei duetti tra i concorrenti nascosti dalle maschere e volti noti del panorama musicale italiano. Milly Carlucci ha svelato: “Viene Anna Tatangelo a cantare con il Lupo, Cristina D’Avena canterà con l’Orsetto, Rita Pavone con il Pappagallo e Red Canzian con Farfalla”.

I nomi scelti per le esibizioni con le maschere non sembrano casuali: Anna Tatangelo e Red Canzian sono finiti entrambi, nel corso delle settimane, nel mirino della giuria de Il Cantante Mascherato come papabili artisti nascosti rispettivamente sotto la maschera della Farfalla e del Pappagallo.

Quasi tutti i giudici infatti hanno nominato i due cantanti: fin dalla prima puntata il nome di Anna Tatangelo è stato accostato al travestimento della Farfalla, anche se nelle ultime settimane ha fatto capolino anche quello di Mietta, ipotesi che sta diventando sempre più quotata.

Per quanto riguardo il Pappagallo, alla maschera era stato messo accanto prima il nome di Christian De Sica, ma gli indizi pian piano hanno condotto i giudici a Red Canzian, supposizione diventata sempre più forte nel corso delle settimane.

La scelta di Milly Carlucci di far duettare proprio la Tatangelo e il volto dei Pooh con le maschere in gara è stato visto come un possibile depistaggio per trarre in inganno il pubblico della trasmissione, che sui social sta spopolando.

“Il programma troneggia sui social – ha dichiarato orgogliosa la conduttrice – dove ha un vero e proprio boom“. In moltissimi poi sono convinti che sotto la maschera del Lupo si nasconda Gigi D’Alessio: se così dovesse essere potrebbe rappresentare una reunion interessante, come ha sottolineato Raimondo Todaro: “Se il Lupo è Gigi D’Alessio e lo fai cantare con Anna Tatangelo, hai riunito la coppia…”.

Chi si nasconderà dietro le maschere? Non basta far altro che attendere l’ultima puntata, durante la quale tutti i personaggi sveleranno la loro identità.