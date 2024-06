Principe William, il modo speciale in cui ha festeggiato il suo compleanno

Fonte: IPA Principe William

Un compleanno tutto da ricordare per il Principe William. Il futuro re del Regno Unito ha scelto di spegnere le sue 42 candeline concedendosi qualche ora di svago con i suoi adorati figli: insieme a Charlotte, Louis e George, il primogenito di Re Carlo ha infatti assistito al concerto della popstar Taylor Swift.

Il Principe William con la sua famiglia al concerto di Taylor Swift

Il Principe William ha compiuto 42 anni il 21 giugno. Ma se per l’occasione sua moglie Kate lo ha omaggiato di uno splendido scatto fotografico, lui ha voluto ricambiare condividendo con la famiglia dei festeggiamenti molto speciali. Per celebrare il suo compleanno, il primogenito di Re Carlo si è concesso qualche ora in compagnia di George, Louis e Charlotte a suon di musica: la Royal Family ha infatti assistito al concerto londinese di Taylor Swift, come riportando diverse testimonianze.

Un momento di svago e divertimento a cui, tuttavia, non avrebbe partecipato la Principessa del Galles: nonostante la scelta di prender parte al Trooping the Colour, Catherine ha spiegato di essere ancora in cura contro il cancro scoperto gli scorsi mesi. È quindi più che comprensibile la scelta di rinunciare alla tappa londinese dell’Eras Tour di Taylor Swift.

La passione di William per Taylor Swift

La presenza del Principe William al concerto di Taylor Swift non ha sorpreso particolarmente i fan della Royal Family: in più occasioni, infatti, il primogenito di Diana ha espresso grande ammirazione per la cantante statunitense. Nel 2013, ha raccontato in un’intervista, ebbe addirittura la possibilità di cantare insieme al lei nel corso di un evento benefico a Kensington Palace: ” Era una raccolta fondi per Centrepoint, e c’erano anche Taylor e Jon Bon Jovi. Lui si stava esibendo, e io mi sedetti accanto a Taylor pensando di dover solo assistere allo show. Invece a un certo punto lei mi mise una mano sul braccio e mi invitò a salire sul palco”.

Il brano intonato dall’insolito trio, è stato Livin’ on a prayer di Bon Jovi: “Onestamente ancora adesso se ci penso mi sembra tutto molto surreale. Ma se Taylor ti guarda negli occhi, ti tocca il braccio e ti sussurra ‘Vieni con me’, non puoi fare altro che seguirla. Quindi mi sembrò un’ottima idea” ha proseguito il Principe. Purtroppo non ci sono testimonianze video della performance che, tuttavia, dà tutta l’impressione di esser stata davvero epica.

William e Kate, la complicità ritrovata

Il concerto di Taylor Swift ha probabilmente rappresentato per William un momento di relax dopo un periodo piuttosto drammatico. Da quando lo scorso marzo Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro, suo marito non le ha mai fatto mancare il suo supporto. Un amore forte e discreto, e una ritrovata complicità che molti non hanno potuto fare a meno di notare durante il Trooping the Colour, che ha sancito il ritorno in pubblico della Principessa.

La stessa Catherine ha voluto a suo modo ringraziare il marito prima, menzionandolo nel discorso che annunciava la sua partecipazione all’evento, e poi pubblicando due suoi splendidi scatti in occasione della Festa del papà e del 42esimo compleanno.