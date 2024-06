Fonte: IPA Kate Middleton al Trooping the Colour

È arrivata poche ore prima del grande evento la notizia che anche Kate Middleton avrebbe preso parte al Trooping the Colour, la più importante celebrazione della famiglia reale inglese. Nonostante si stia sottoponendo a una chemioterapia per il tumore da cui è affetta, la principessa del Galles ha scelto di essere presente accanto al marito William e ai tre figlioletti.

La prima uscita pubblica di Kate Middleton

È la prima volta che Kate Middleton prende parte a un evento pubblico da quando, lo scorso marzo, ha annunciato di essere affetta da un tumore. La principessa è apparsa visibilmente dimagrita e con uno sorriso timido, che sembrava celare grande nervosismo. Tuttavia, ha avuto le forze di prendere parte alle celebrazioni, sulla balconata al fianco di Re Carlo e della sua intera famiglia.

Bellissima con un completo bianco, colore non scelto a caso. Per il suo ritorno in pubblico, la principessa ha rinunciato alle consuete tinte color pastello tipiche del periodo estivo, optando per il più candido dei colori: simbolo di luce, serenità e nuova vita. Kate ha rassicurato tutti, nonostante le continue dicerie sul suo stato di salute. È tornata e speriamo che possa continuare a farlo, sempre più forte e serena.

Il gesto di intesa con William

Al fianco di Kate, come sempre, c’era William, che si è allontanato dagli impegni ufficiali per dare massimo sostegno alla moglie in questo periodo di difficoltà. E tra i due, che lo scorso aprile hanno celebrato 13 anni di matrimonio, scorre un amore profondo e una complicità tangibile anche da lontano. Più volte nel corso della cerimonia i due si sono scambiati degli sguardi di intesa, piccoli momenti solo per loro. Ed è proprio in quei momenti che il sorriso di Kate si è fatto più grande e sincero.

Grande affetto anche per il suocero, il re Carlo, che proprio a Kate – che ha voluto al suo fianco – ha dedicato le maggiori attenzioni. I due sono stati più volte visti chiacchierare animatamente e persino ridere di gusto. Mentre di fronte, i tre piccoli monelli George, Charlotte e Louis (tutti in coordinato da marinaretti) allietavano i fotografi con simpatiche smorfie e qualche balletto.