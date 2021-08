editato in: da

Tessy del Lussemburgo è diventata mamma per la terza volta. L’ex principessa ha dato alla luce il primo figlio frutto del matrimonio con Frank Floessel. Il piccolo Theodor è arrivato ad appena un mese dalle nozze celebrate con l’imprenditore svizzero, con l’annuncio della nascita fatto da Gabriel del Lussemburgo, figlio maggiore di Tessy.

“Siamo felici di annunciare che è nato il nostro fratellino – ha svelato il principe in un video apparso sul profilo social della madre -. Theodor è sano ed è un ometto molto vivace. Siamo al settimo cielo”. Poco dopo anche i neo genitori hanno pubblicato uno scatto tenerissimo che li ritrae in ospedale, sorridenti e felici, mentre coccolano il neonato.

Classe 1985, grande grinta e un sorriso dolce, Tessy del Lussemburgo è stata la moglie del principe Luigi, terzogenito del Granduca Henri e di Maria Teresa, dal 2006 al 2009. All’epoca il loro amore fece discutere e sognare a causa dei contrasti con la famiglia di lui. Tessy, arruolata nell’esercito del Lussemburgo a soli diciotto anni, conobbe il principe durante una missione in Jugoslavia, dove lui era volato per incontrare le truppe.

Fu amore a prima vista, ma la famiglia reale scoprì della relazione solamente quando Tessy partorì il suo primogenito, Gabriel, rendendo il Granduca Enrico nonno per la prima volta. La nascita del piccolo, arrivato prima del matrimonio, fece infuriare i reali e diede vita a una vera e propria crisi costituzionale che si risolse solo qualche Luigi rinunciò alla possibilità di diventare Granduca. I reali del Lussemburgo però non dimenticarono l’affronto di Tessy. Nel 2006 Luigi sposò la compagna, sei mesi dopo l’arrivo del primogenito. La cerimonia fu piuttosto modesta e in una chiesa di campagna, ma soprattutto il Granduca le negò qualsiasi titolo regale. Solamente tre anni dopo, le venne dato l’appellativo di “principessa del Lussemburgo” e “Altezza Reale”. Titoli che però ha perso con il divorzio dal marito.

Un addio annunciato nel 2017 per via di “circostanze dolorose” che non sono mai state specificate. Di certo dopo la fine del matrimonio Tessy ha voltato pagina. Oggi è innamoratissima del marito Frank Floessel. I figli Gabriel e Noah, per volere del Granduca hanno conservato l’appellativo di Altezza Reale e il titolo di Principi di Nassau. Il rapporto con Luigi sarebbe migliorato e anche lui, dopo il divorzio, ha trovato di nuovo l’amore con Scarlett-Lauren Sirgue, avvocatessa francese.