Fonte: Getty Images Gabriel del Belgio

È caccia aperta al nuovo rampollo reale dei sogni. Sposati (e invecchiati) ormai William e Harry d’Inghilterra, le aspiranti principesse puntano alle nuove generazioni di teste coronate. E tra i più vicini alla corona c’è oggi Gabriel, secondo erede della regina Mathilde e del re Filippo di Belgio. Scopriamo qualcosa di più su questo discreto e ben educato principe.

Chi è Gabriel, principe di Belgio

Uno studio di qualche anno fa condotto da Top 10 Casinos ha rilevato che Gabriel è il più celebre dei reali del Belgio, nonché il più popolare sia in patria che all’estero. Forse perché, biondino dagli occhi blu, ricorda un po’ il cugino inglese Harry? Le somiglianze, però, si fermano all’armocromia, perché – a differenza del corrispettivo britannico – Gabriel è il ritratto della discrezione, riservatissimo e da sempre lontano tanto dal gossip quanto dai social.

Nato il 20 agosto del 2003, il Duca di Sassonia ha frequentato il liceo al St John Berchmans College, per poi trasferirsi in Inghilterra dove, così come prima di lui hanno fatto Leonor di Spagna e Alexia d’Olanda, ha studiato al National Mathematics & Science College. Nel corso dell’estate si è allenato presso la scuola militare reale di Bourg-Leopold, sulle orme della sorella Elisabetta, e adesso si prepara a trasferirsi in Francia per proseguire gli studi in geopolitica inglese con un Erasmus di cinque mesi presso l’Accademia militare di Saint-Cyr Coëtquidan.

Grande sportivo ha praticato negli anni le più svariate attività: dall’arte marziale del taekwondo al football, dal tennis al nuoto. Fino a sport all’aria aperta come lo sci, le scalate e l’hiking. Negli anni della pandemia si è fatto amare dai sudditi per il suo animo buono, e ha trascorso molte ore a tenere compagnia telefonica agli anziani isolati nelle case di cura. Dettagli più succosi sulla sua vita privata non vi sono se non un gossip, mai confermato, che lo voleva al fianco di un’altra giovane royal, Catharina-Amalia d’Olanda. I due sono stati considerati fidanzatini dai media appena maggiorenni, ma la relazione non si è mai concretizzata o, per lo meno, non pubblicamente.

Secondo in linea di successione

E se fino ad oggi Gabriel è rimasto ben lontano dai riflettori, le cose potrebbero presto cambiare. È la sorella maggiore Elisabetta è essere l’erede al trono diretto, colei che si prepara a prendere il posto del padre Filippo diventando la prima regina del Belgio. Ma, compiuti 21 anni nel 2024, il secondo dei quattro figli della regina Mathilde è ormai a tutti gli effetti un membro pubblico della famiglia reale. Il compimento della maggiore età (che nei paesi di stampo anglosassone corrisponde appuntato a 21 anni) gli ha conferito quel che viene detto “maggioranza universale”. Ciò comporta che Gabriel è penalmente, civilmente e legalmente responsabile di qualunque cosa faccia o dica in qualsiasi Paese del mondo. E, presumibilmente, porterà il giovane principe ad assumere un ruolo sempre più presente e istituzionale.

Gli altri figli di Mathilde del Belgio

Gabriel è il secondo di quattro fratelli. La più grande è la seconda regina Elisabetta, c’è poi il terzogenito Emanuele, nato nel 2005, che, come il fratello, ha compiuto i primi studi in Belgio. Poi ha preferito studiare in olandese, la terza delle tre lingue da lui parlate fluentemente. La più piccola di casa è Eleonora, classe 2008, anche lei studentessa in Olanda.