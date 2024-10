Kate Middleton Regina, cosa rischia sua figlia Charlotte

Quando Kate Middleton diventerà Regina, sua figlia Charlotte potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di non avere più un titolo

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Charlotte come Harry? È la principale preoccupazione di Kate Middleton e William. Infatti, quando saliranno sul trono britannico, la loro secondogenita potrebbe perdere il suo più importante titolo e diventare “Charlotte di niente”. Questo a causa della legge di successione.

Kate Middleton, il destino dei suoi figli

Kate Middleton, che si è presa una pausa dagli impegni pubblici per stare accanto ai figli George, Charlotte e Louis, è una mamma attenta e premurosa. Anche se i doveri reali sono fondamentali e mai li trascurerà, la sua famiglia viene prima di tutto.

La Principessa del Galles e William sono impegnati nel costruire un futuro sereno ai loro figli e questo inizia già dall’educazione in tenera età. Se da un lato proteggono la loro privacy, dall’altro li preparano al ruolo che spetta loro, con le dovute differenze, insegnando loro come comportarsi in pubblico e sopportare eventi noiosi e lunghi.

Ma il destino di George, Charlotte e Louis è molto diverso. Infatti, il primogenito sarà Re e quindi deve avere un’istruzione specifica per questo compito. Sua sorella e suo fratello dovranno essere in grado di supportarlo, senza soffrire del fatto che debbano restare un passo indietro. Insomma, vogliono evitare che Charlotte e Louis si ritrovino ad essere come Harry.

Kate Middleton, perché Charlotte potrebbe perdere il suo titolo reale

In particolare è la Principessina che preoccupa, perché potrebbe perdere il titolo nobiliare con cui è nata, a causa di alcune regole relative alla linea di successione. Questo dovrebbe accadere quando William diventerà Re, succedendo a suo padre Carlo.

Commentatori reali hanno infatti sottolineato che il futuro di Charlotte “cambierà radicalmente solo quando suo padre riuscirà a diventare nonno e Re. Quando ciò accadrà, la vita come la conosce Charlotte sarà molto diversa, infatti, c’è una buona probabilità che perderà i suoi titoli quando suo padre sarà sul trono. Quando William sarà re d’Inghilterra, il suo figlio maggiore George sarà Principe del Galles”.

“Il suo diritto a essere Principessa del Galles va in fumo quando suo fratello ottiene il titolo ufficiale di Principe del Galles, perché una donna della famiglia reale può essere una principessa solo se è sposata con un Principe o è la figlia di un Principe”. Ma Charlotte è sorella di George e quindi dovrebbe perdere il titolo di Principessa, certo potrebbe convolare a nozze con un Principe e questo eviterebbe la soppressione del suo status attuale.

Kate e William si stanno preoccupando affinché questo passaggio sia il meno doloroso possibile per lei. In ogni caso, la loro secondogenita potrebbe assumere un nuovo titolo.