Fonte: IPA Charlotte del Galles

Gli esponenti della Casa Reale Inglese sono sempre in vetrina e fanno parlare di sé a ogni apparizione pubblica, visto che sudditi ed esperti del settore analizzano i loro look, l’hairstyle e le loro mosse. Ma alcuni di loro hanno sicuramente più risalto di altri e riescono a influenzare con le loro scelte di stile anche le mode del momento.

Sicuramente ha sempre detenuto il potere di muovere le tendenze del momento Kate Middleton che, fin dalle sue prime apparizioni al fianco del Principe William, ha fatto registrare diversi sold out per i capi d’abbigliamento da lei scelti. Ma c’è un altro esponente femminile della monarchia britannica che potrebbe prendere il posto della futura Regina come trendsetter.

Si tratta della piccola Principessa Charlotte del Galles, la cui tonalità di capelli è già il trend di stagione nel campo dell’hairstyle.

Charlotte del Galles, la tonalità di capelli più trendy del momento

Charlotte del Galles è nata il 2 maggio 2015 e, a quasi dieci anni, è già una delle Principesse più seguite e amate di tutto il mondo. La figlia di William d’Inghilterra e Kate Middleton appare sempre bellissima e impeccabile, in ogni sua uscita ufficiale, e ha già la compostezza e il fascino di una vera sovrana. L’erede al trono è suo fratello maggiore George del Galles, ma lo scettro di regina della moda è già suo.

Oltre agli outfit sempre perfetti della Principessina, molto copiati e apprezzati sono anche i suoi capelli che sono, in modo naturale, nella tinta più trendy del momento. La chioma di Charlotte del Galles, infatti, è nella tonalità definita toasted almond, un mix perfetto tra biondo e castano, da qui il termine bronde.

Per ottenere il colore che tutte vogliono, e che la Principessina ha naturalmente, bisogna mescolare diverse tinte per capelli bionde e castane, come spiegato dall’esperto di bellezza Matt Rez a Hello: “Per creare una tinta bronde, si devono utilizzare diverse formule di colore. Senza delle tonalità intermedie più calde nel mix, i capelli bronzati appaiono piatti e meno luminosi. Per ottenere quel colore di capelli luminoso, devono essere utilizzate delle tonalità intermedie”.

Anche Hailey Bieber ha scelto una tinta bronde come quella naturale di Charlotte del Galles per i suoi capelli e la stessa Kate Middleton, ultimamente si è mostrata in pubblico con una chioma più lunga e più chiara, seguendo di trend di stagione e apparendo ancora più simile alla figlia.

La Principessina, infatti, sembra aver ereditato la bellissima chioma dalla mamma Kate Middleton, visto che entrambe hanno dei capelli folti e poco mossi, declinati, però, in due diverse tonalità di castano. Se la futura Regina ha una tinta naturalmente più scura, quella di Charlotte del Galles, grazie all’influenza del biondo del padre, è in una perfetta tonalità bronde.

Charlotte del Galles, le acconciature più amate

I capelli di Charlotte del Galles sono davvero bellissimi e riflettono le mode del momento. Oltre alla tinta naturalmente bronde, infatti, la chioma della Principessina sembra colorarsi di diverse sfumature di biondo, come se avesse un perfetto effetto balayage naturale.

Charlotte del Galles e la madre condividono anche la stessa passione per i capelli raccolti, visto che non appaiono quasi mai coi capelli sciolti. Se Kate Middleton opta spesso per un elegantissimo chignon, la piccola di casa sembra preferire altre acconciature.

Fonte: IPA

La chioma di Charlotte del Galles è spesso fermata in due treccine che scendono sui lati del suo volto o, come la madre Kate Middleton, dietro la sua nuca.

Fonte: IPA

In un’occasione speciale, però, le due amate Principesse hanno indossato la stessa acconciatura, risultando più belle che mai. Si trattava dell’Incoronazione di Re Carlo III e Charlotte e Kate del Galles hanno adornato i loro capelli con lo stesso diadema dai motivi floreali, ricoperto da brillanti.