Kate Middleton sospende gli impegni. Non la rivedremo per settimane

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sospende di nuovo gli impegni e non la rivedremo almeno per qualche settimana. La Principessa del Galles si è presa una pausa e a quanto si apprende dal Palazzo la rivedremo a metà novembre per il Remembrance Day.

Kate Middleton, perché sospende gli impegni pubblici

Kate Middleton è tornata al lavoro da ottobre, dopo aver annunciato la fine della chemioterapia preventiva. La Principessa si sta occupando dell’organizzazione del concerto di Natale, ha partecipato a qualche riunione al castello di Windsor e ha accompagnato a sorpresa William ad un evento diurno.

Ma, anche se è tornata agli impegni di Corte da neanche un mese, Kate si è presa già una pausa. Secondo quanto riferito da fonti a lei vicine, la Principessa del Galles non avrà altri impegni in agenda per qualche settimana, non a causa del cancro, ma per occuparsi dei bambini, George, Charlotte e Louis.

Infatti, i tre Principini sono in vacanza dal 18 ottobre fino al 4 novembre. Perciò, Kate vuole passare più tempo possibile con loro. Da qui la sospensione degli impegni pubblici. Quasi certamente, trascorreranno le settimane di vacanza nel Norfolk, ad Anmer Hall. Anche William dovrebbe diradare gli impegni e quindi stare più a casa con la moglie e i bambini. E naturalmente il cane Orla che dorme nel letto con lui e Kate, come ha rivelato. Tra l’altro il Principe del Galles ha evitato di mettere in calendario eventi importanti in questi giorni, per evitare di sovrapporsi al viaggio di Carlo e Camilla in Australia.

La Principessa sta organizzando anche la festa di Halloween per i figli, con tanto di dolcetti fatti in casa da lei. Probabilmente Charlotte l’aiuterà in cucina, ma anche George che fin da piccolo adora preparare i biscotti. Addirittura aveva dichiarato che da grande vorrebbe fare il pizzaiolo. Ma il suo resterà un desiderio inesaudito.

William e Kate non hanno mai condiviso foto dei bambini in costume di Halloween, ma è certo che rispettino la tradizione di “dolcetto o scherzetto”.

I tre bambini passeranno del tempo anche con i nonni Middleton, Carole e Michael. D’altro canto, la mamma di Kate ha raccontato su Instagram quanto Halloween abbia significato per lei nel corso degli anni. Infatti, aveva un’azienda che produceva oggetti e decori per le feste, che però è stata costretta a chiudere per problemi finanziari.

È anche probabile che Kate incontrerà sua sorella Pippa e suo fratello con James coi rispettivi figli, quindi i cuginetti potranno giocare insieme in questi giorni di vacanza.

Kate Middleton, la prossima apparizione pubblica

Kate dovrebbe tornare in pubblico per il Remembrance Day, durante la cerimonia al cenotafio in cui dovrebbe comparire accanto a Camilla.

Non è escluso comunque che la Principessa partecipi a qualche evento dopo il 4 di novembre, appena i bambini torneranno a scuola.