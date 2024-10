Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Halloween si avvicina ed è tempo di preparativi anche all’interno della Famiglia Reale. Ovviamente c’è un certo interesse da parte dei sudditi e dei fan per conoscere i dettagli dei programmi di Kate e William, così come dei loro bambini. Ecco in che modo trascorreranno la notte più spaventosa dell’anno.

Royal Halloween

Sarà Halloween anche nel Castello di Windsor e, dunque, Kate Middleton e il Principe William sono intenti a fare preparativi per la notte delle streghe. La coppia sembra essere alquanto fan della festività. I più attenti ricorderanno l’iconico abito da strega indossato da lei nell’ormai lontano 2007, con foto finite su tutti i tabloid.

C’è dunque una tradizione da mandare avanti, già tramandata ai tre figli: George, Charlotte e Louis. Sappiamo che l’anno scorso i piccoli si sono dati alla pazza gioia con dolcetto o scherzetto. Come se fossero comuni bambini, sulla base anche del tipo di istruzione impartita dai genitori, hanno suonato alle porte del quartiere di Kensington, a Londra. A raccontarlo era stato un loro ex vicino di casa, Jay Turland, marito dell’ereditiera Tamara Ecclestone.

“Kate Middleton ha suonato alla nostra porta a Londra con i suoi figli ad Halloween, per dolcetto o scherzetto. – ha detto a Hello! – È stata molto amichevole e con i piedi per terra”.

I piani di William e Kate

Probabilmente anche per Halloween 2024 William e Kate organizzeranno dei festeggiamenti. Spazio ancora a dolcetto o scherzetto per l’undicenne George, seguito da Chalotte (9 anni) e Louis (6 anni).

Le zone per il divertimento dei fratellini saranno diverse, andando a caccia di caramelle e dolci di vario genere. Mentre Re Carlo e la Regina Camilla sono in Australia, i nipotini si daranno alla pazza gioia.

I principini potrebbero aggirarsi per Kensington Palace, ovvero la residenza in città. Al tempo stesso, però, potrebbero girovagare per le strade di Anmer Hall, ovvero la casa in campagna di William e Kate nel Norfolk.

Nulla è però ufficiale, per ovvi motivi. L’alternativa più probabile a questo scenario è che i bambini restino nel circondario intorno all’Adelaide Cottage, nel parco di Windsor, dove vivono attualmente. In questo modo potrebbero trascorrere una serata tra gli amici di scuola, divertendosi in compagnia.

Non è da escludere che la famiglia di Kate Middleton potrebbe aggiungersi al gruppo. Spazio ai genitori Carole e Michael, che vivono a Bucklebury, nel Berkshire, che è a circa 40 minuti d’auto dalla casa dei Principi. Stesso discorso anche per Pippa, celebre sorella di Kate. Il suo arrivo comporterebbe anche l’arrivo dei suoi figli: Arthur (5 anni), Grace (3 anni) e Rose (2 anni), così come del marito James Matthews.

Stesso discorso per i proprietari di una fattoria nell’area, James e Alizee Thevenet, che porteranno con loro il figlioletto Inigo, di appena un anno, per il suo primo Halloween. Amici e cugini per George, Charlotte e Louis, a eccezione dei figli di Harry e Meghan, purtroppo.

Uno dei dispiaceri più grandi di Re Carlo, del resto, è proprio la distanza enorme che regna con Archie e Lilibet, che anche quest’anno restano ovviamente negli Stati Uniti.