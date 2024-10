Re Carlo e Camilla, paura in Australia: la minaccia del figlio segreto è grande

Fonte: Getty Images Re Carlo e Camilla

Scatta l’allerta per Re Carlo e la Regina Camilla. Lo scorso venerdì 18 ottobre il sovrano e consorte sono sbarcati in Australia per un tour che inizierà ufficialmente domenica 20 ottobre. È il primo grande viaggio del monarca da quando gli è stato diagnosticato il cancro lo scorso febbraio. La sicurezza è massima e non solo per lo stato di salute di Charles. Quest’ultimo ha ricevuto pubblicamente una minaccia da un uomo che da tempo afferma di essere suo figlio segreto.

Il suo nome è Simon Charles Dorante-Day, ha 58 anni, è nato nel Regno Unito, ma oggi vive in Australia. È convinto di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla poiché dato in adozione poco dopo la sua nascita. Da anni chiede un test del DNA per dimostrare le sue parole, senza però ricevere alcuna riposta dai Windsor. E ora minaccia di prendere in mano la situazione, con conseguenze che potrebbero lasciare il segno.

Il figlio illegittimo di Carlo e Camilla in Australia

Simon Dorante-Day è pronto a tutto per dimostrare la sua verità. Quando fu annunciato il tour in Australia di Carlo, accennò a un piano per affrontare il Re e Camilla dopo il loro arrivo a Sydney. “Cosa farò questa volta?”, ha scritto sui social. “Beh, sarei molto sciocco a non agire quando entra nella mia stessa giurisdizione. Ma penso che sarei ancora più sciocco se rivelassi prematuramente le mie intenzioni”, ha affermato.

Queste parole hanno spinto la monarchia ad aumentare la protezione e il servizio di sicurezza di Re Carlo: Dorante-Day sarà attentamente monitorato dalle guardie del corpo reali mentre il sovrano e sua moglie Camilla rimarranno in Australia. Si teme un gesto inconsulto visto che Simon è apparso disposto a qualsiasi cosa pur di rivendicare il suo presunto posto come erede al trono.

Dorante-Day ha chiaramente assicurato che proverà a “risolvere la questione” da solo e “con le proprie mani”. E per questo l’uomo che sostiene di essere il figlio illegittimo del monarca britannico è stato inserito in una watch list di sicurezza nella quale sono presenti altre persone anonime. “Probabilmente ci sono già circa 20 nomi”, ha detto una fonte al Daily Mail che ha poi spiegato: “Senza dubbio chiunque fa rumore in pubblico susciterà molto interesse. Le ricerche sui retroscena saranno già state effettuate”.

La storia del figlio illegittimo di Carlo e Camilla

Simon Dorante-Day è stato adottato nell’agosto del 1966, quando aveva 8 mesi. A quel tempo, Camila aveva 18 anni mentre Carlo uno in meno. Secondo la versione dell’uomo, sua nonna adottiva, che lavorava per la Regina Elisabetta, collaborò con la famiglia reale per favorire l’adozione. Per anni ha espresso la sua frustrazione e la sua richiesta pubblica e privata ai reali di dargli quello che considera il suo posto nella royal family. Vuole che la verità venga alla luce per poter prendere il posto del Principe William come erede al trono.

Una condizione assolutamente improbabile visto che una delle condizioni per accedere al trono inglese è quella di essere figlio di un matrimonio reale. Nel 2023, in occasione dell’incoronazione di Carlo III, Simon assicurò sui social network che non aveva intenzione di vederla, che “aveva di meglio da fare” e aggiunse, rivolto al presunto padre: “Tu conosci la verità e sei lì, accettando di essere nominato Re”.

Tuttavia, la storia raccontata da Dorante-Day non sembra corrispondere alla realtà di alcuni eventi. I dati storici sulla vita di Carlo III affermano che lui e Camilla si incontrarono dopo la nascita di Dorante-Day, durante una partita di polo al Windsor Great Park, nel 1970. Secondo l’uomo, però, Carlo e Camilla si erano già incrociati nel 1965, in occasione dei funerali di Winston Churchill nel gennaio di quell’anno.

Carlo e Camilla in Australia

Carlo e Camilla sono atterrati a Sydney lo scorso venerdì sotto un temporale torrenziale, per un tour di sei giorni in Australia: per il Re si tratta della sua sedicesima visita nel Paese, la prima da quando è diventato sovrano nel 2022. Dopo i primi saluti con le autorità si sono recati all’Admiralty House, residenza del Governatore Generale di Sydney, dove soggiorneranno durante la loro permanenza nella capitale australiana.

L’agenda ufficiale è iniziata qualche giorno dopo poiché i medici hanno consigliato a Carlo di riposare. Sabato 19, però, il Re si è concesso una tranquilla passeggiata con sua moglie nel palazzo dell’Ammiragliato, di fronte all’iconica Opera House.

Carlo e Camilla saranno in Australia fino al 22 ottobre per poi recarsi a Samoa fino al 26, dove parteciperanno alla riunione dei capi di governo del Commonwealth.