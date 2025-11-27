Re Carlo, il tentato omicidio di Camilla in un thriller agghiacciante

Re Carlo sopporta che sua moglie Camilla sia tra i protagonisti di un thriller da brividi. Meghan Markle avrebbe fatto di tutto per quel ruolo

Getty Images Camilla

Re Carlo non ama essere messo in ombra, per questo va molto d’accordo con la sua discreta moglie. Ma per una volta Camilla ha preso il sopravvento diventando un personaggio di un thriller da brividi. E nemmeno lo ha chiesto.

Re Carlo, Camilla in un thriller agghiacciante

La Regina Camilla ha ottenuto un nuovo ruolo sorprendente: quello di un personaggio di un avvincente romanzo poliziesco. Re Carlo non si è opposto, anche se generalmente vuole per sé le luci della ribalta. Ma in campo letterario lascia che sua moglie sia protagonista.

E così Camilla è diventata un personaggio nel nuovo thriller poliziesco di uno dei suoi autori preferiti, il bestseller Peter James, autore della saga di Roy Grace che ha venduto milioni di copie.

Il nuovo ruolo ottenuto da Camilla è perfettamente in linea con il suo impegno nella promozione della letteratura britannica in tutto il mondo. Anche quando si trova all’estero, impegnata in viaggi di Stato, la Regina consorte mette sempre in agenda tour a biblioteche storiche o eventi che hanno a che fare coi libri e con lo studio della lingua inglese, come quando è stata a Roma lo scorso aprile (leggi la nostra intervista).

Re Carlo, il tentato omicidio di Camilla per fiction

Nell’ultimo capitolo della saga di James, The Hawk Is Dead, Roy Grace affronta uno dei casi più pericolosi che abbia mai affrontato: un apparente tentativo di assassinio della Regina Camilla. Il romanzo si apre il 20 novembre 2023, con la regina a bordo del treno reale in viaggio per promuovere il lavoro in un hospice, quando il viaggio si interrompe bruscamente.

Dopo che il treno deraglia in una galleria, il personale del palazzo inizia a evacuare i vagoni, ma pochi istanti dopo, una terrificante esplosione uccide il segretario privato della Regina, Sir Peregrine Greaves. Scossa, Camilla si chiede se fosse lei il vero bersaglio, trascinando Grace in una rete di intrighi reali. Tra colpi di scena e svolte sospette, Roy Grace scopre un complotto all’interno della famiglia reale.

Secondo gli editori, la trama si intreccia anche con la ristrutturazione reale di Buckingham Palace, attingendo alle informazioni dietro le quinte che James ha ricevuto dall’attuale personale del palazzo e creando suspense con opere d’arte rare e oggetti inestimabili della Royal Collection.

Camilla e James hanno già un legame letterario: lei lo ha intervistato per il suo podcast Queen’s Reading Room nel giugno 2024. L’iniziativa, nata come un club del libro su Instagram , riflette il suo impegno nel promuovere l’alfabetizzazione, dalla lettura agli scolari alla promozione di autori e biblioteche durante le sue uscite reali.

Il 14 novembre, Camilla ha continuato il suo lavoro di alfabetizzazione durante il Poetry Together Day, visitando una scuola in Galles nel giorno del compleanno di suo marito Carlo.

