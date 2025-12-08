Re Carlo e Camilla, il biglietto di Natale più romantico: scatto a Roma per i 20 anni di matrimonio

La coppia reale ha scelto una foto realizzata a Villa Wolkonsky, anche per celebrare due decenni di matrimonio: un simbolo di eleganza, intimità e tradizione.

IPA Re Carlo e Camilla

La stagione natalizia della Famiglia Reale britannica si è aperta con un gesto dal forte valore simbolico: il nuovo biglietto di Natale 2025, firmato da Re Carlo e dalla Regina Camilla in persona, ritrae la coppia in un momento che segna due decenni di matrimonio.

La fotografia scelta è stata scattata nei giardini di Villa Wolkonsky – la residenza dell’ambasciatore britannico a Roma – durante la loro visita di Stato in Italia ad aprile 2025. Il suo valore è tanto pubblico quanto privato, poiché nella foto i due regnanti sono uno accanto all’altra, con la mano della Regina che si appoggia sul braccio del sovrano: un gesto discreto e al contempo di stabilità e complicità.

La cartolina di buone feste di Carlo e Camilla

Il design della cartolina richiama le festività: il ritratto è incorniciato in un bordo rosso scuro, mentre sul retro campeggia il messaggio “Vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo”. Un augurio sobrio, classico e raffinato, perfettamente in armonia con lo stile della Casa reale.

Dopotutto, per Re Carlo il 2025 è stato un anno carico di significati. il 9 aprile i due consorti hanno celebrato vent’anni di matrimonio e la scelta di rendere pubblica questa foto speciale a mo’ di biglietto augurale sembra voler sancire, in modo discreto ma deciso, un momento di riconciliazione con l’immagine pubblica che si sono sempre visti cucire addosso.

I look raffinati

Nella foto, i due reali indossano abiti eleganti ma sobri. Camilla presenta un cappotto-abito bianco e beige firmato dalla stilista inglese Anna Valentine, impreziosito da una spilla a forma di mughetto (un fiore tradizionalmente associato all’amore e alla primavera), mentre Carlo sfoggia un abito a righe blu con cravatta grigia e fazzoletto di seta nel taschino.

Anche la scelta della Città Eterna come cornice per il loro biglietto natalizio non è casuale. Fin dall’inizio di aprile, la coppia reale aveva scelto l’Italia per festeggiare il loro anniversario, in un viaggio ufficiale che ha combinato impegni di Stato e momenti più personali, come un giro privato delle meraviglie della capitale a cura di Alberto Angela in persona.

Con il loro biglietto di auguri per il Natale 2025, Re Carlo III e Camilla non celebrano solo le feste: rilanciano una narrazione di continuità, sobrietà e quasi “intimità”, in una fase in cui la Royal Family sembra puntare a rigenerare un’immagine meno formale, più unica e vicina, specialmente a fronte degli ultimi scandali che hanno avvolto la famiglia nell’era post-elisabettiana.

In un anno in cui una delle monarchie più storiche di tutti i tempi continua ad affrontare delle sfide indubbiamente delicate, tra cambiamenti interni e il tentativo di consolidare il proprio consenso tra i britannici, il loro biglietto di auguri per il 2025 propone un’immagine più “umana” e apprezzabile dei suoi protagonisti.

