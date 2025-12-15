Re Carlo, il toccante messaggio a sostegno della comunità ebraica

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Re Carlo

Al Re d’Inhgilterra spetta anche il titolo di Capo di Stato in Australia e Carlo, attenendosi ai propri doveri istituzionali, nonché dimostrando sinceri dispiacere e compassione, ha rivolto un messaggio alle vittime dell’attentato di Bondi Beach. Carlo ha dichiarato che lui e la regina Camilla sono “sconvolti e rattristati” per quanto successo nella spiaggia di Sydney nel corso delle celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah.

Le parole di Re Carlo e Camilla

A poche ore dall’attentato di Bondi Beach, in cui almeno 12 persone sono morte dopo che due uomini hanno iniziato a sparare sulla folla, Buckingham Palace ha rilasciato un comunicato ufficiale. A parlare è Re Carlo in persona, che porta un messaggio condiviso anche dalla Regina Camilla: “Mia moglie ed io siamo sconvolti e rattristati dal terribile attacco terroristico antisemita contro gli ebrei che partecipavano alla celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach”.

“I nostri cuori sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti in modo così terribile, compresi gli agenti di polizia rimasti feriti mentre proteggevano i membri della loro comunità”, prosegue il messaggio del Re, che ha elogiato “la polizia, i servizi di emergenza e i cittadini, le cui azioni eroiche hanno senza dubbio impedito orrori e tragedie ancora maggiori”. Senza l’intervento di un coraggioso cittadino che ha disarmato uno degli aggressori e l’intervento degli agenti, le vittime avrebbero potuto infatti essere molte di più.

L’attenzione del Re si rivolge infine all’intero popolo australiano con un barlume di speranza: “Nei momenti di dolore, gli australiani si uniscono sempre con unità e determinazione. So che lo spirito di comunità e amore che risplende così intensamente in Australia – e la luce al centro della festa di Hanukkah – trionferanno sempre sull’oscurità di tanto male”.

Anche William e Kate esprimono il loro cordoglio

Al messaggio di cordoglio di Re Carlo e della Regina Camilla si aggiunge quello del Principe e della Principessa di Galles. Kate Middleton e il Principe William hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui affermano: “I nostri pensieri sono rivolti a tutti gli australiani oggi, dopo il terribile attacco di Bondi Beach. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che hanno perso la vita e ci uniamo al dolore della comunità ebraica. Pensiamo anche al coraggio dei soccorritori, in particolare dei due agenti feriti”.

Il legame del Re con l’Australia

L’Australia, dal punto di vista politico, è una monarchia costituzionale federale il cui Capo di Stato è il monarca del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, oggi dunque Re Carlo III. Il Re è rappresentato nel Paese da un governatore generale, che affianca il Primo Ministro a capo del Governo. La presenza della Monarchia è combattuta dall’Australian Republican Movement, ma il 45% della popolazione si dice contraria a un distacco dal Re.

Nel corso dell’ultimo royal tour in Australia, accompagnato dalla Regina Camilla, Re Carlo al Parlamento australiano aveva dichiarato di nutrire “un profondo amore per il vostro Paese”, dichiarandosi tuttavia aperto alla possibilità di rivedere patti sanciti ormai secoli fa. “Non bloccherò iniziative per trasformarlo da monarchia in Repubblica” ha affermato recentemente il Re.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!