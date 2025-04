Kate Middleton, il tentativo di Harry con lei fallisce miseramente

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Harry ha provato a contattare Kate Middleton e William mentre si trovava a Londra, ma il suo tentativo di riconciliazione pare essere fallito miseramente. Nessuna risposta da parte dei Principi del Galles che lo hanno del tutto ignorato.

Kate Middleton, Harry prova a riconciliarsi con lei

Kate Middleton si appresta a festeggiare la Pasqua, giorno in cui probabilmente la rivedremo in pubblico. Ma intanto emergono retroscena sul soggiorno di Harry a Londra, che la riguardano da vicino.

Il Duca del Sussex è arrivato nella capitale britannica la settimana scorsa per presenziare alle udienze relative al processo sulla sua sicurezza in Inghilterra. A Harry, Meghan Markle e ai loro figli è stata negata la scorta della polizia, perché non più membri attivi della Famiglia Reale. Persa la causa, il Principe è ricorso in appello, ma per lui le cose non si sono messe bene.

Ma oltre alla battaglia legale, Harry ha cercato di approfittare del suo soggiorno londinese per riprendere il dialogo con William e Kate. Come è noto, i due figli di Carlo e Diana praticamente non si parlano da due anni. Lady Middleton, per quanto molto legata al cognato, si è totalmente schierata dalla parte del marito. Quindi Harry si è trovato del tutto isolato rispetto alla sua famiglia d’origine.

Mentre si trovava a Londra, Harry ha soggiornato all’hotel Coworth Park, vicino ad Ascot, nel Berkshire. Una scelta che aveva un doppio fine. Infatti, l’hotel si trova solo a una ventina di minuti d’auto dall’Adelaide Cottage, dove abitano William e Kate.

Il Duca non li ha incontrati, ma fonti a lui vicine hanno dichiarato che “la sua decisione di risiedere al Coworth Park, comunicata a Will e Kate tramite i servizi di sicurezza, è stata vista come un possibile ramoscello d’ulivo per fare pace dopo tanti anni di separazione”.

La fonte ha anche spiegato: “Harry è davvero desideroso di provare a salvare una sorta di relazione o addirittura di riaprire il dialogo. Non hanno avuto conversazioni o discussioni approfondite [lui e William ndr] da quando hanno trascorso un po’ di tempo insieme in occasione della scomparsa della Regina. Perciò alcuni di noi hanno visto la vicinanza di Harry a suo fratello come un gesto che diceva ‘Ehi, sono qui, vicino… che ne dici se proviamo a risolvere le cose’?”.

“La cosa triste è che molti di noi, nella cerchia degli amici di Harry, pensano che lui voglia in qualche modo fare pace e tornare a parlare. Il problema è che lui e sua moglie hanno detto così tanto in TV, e con Netflix che guadagna milioni di dollari, che non potranno mai più tornare indietro”, ha continuato l’insieder.

Ma William e Carlo sostengono che “una linea, in realtà diverse linee, siano state oltrepassate e che non ci sia modo di tornare alla situazione di dieci anni fa“.

Non è la prima volta che i suoi amici raccontano come Harry cerchi disperatamente il modo per riappacificarsi con la famiglia, delle sue frustrazioni perché non riesce a parlare nemmeno al telefono con suo padre Carlo e con suo fratello William. Harry vive continuamente scisso tra il desiderio di riconciliarsi coi suoi parenti più stretti e la voglia di libertà e indipendenza che gli è stata inculcata da sua moglie Meghan.

Kate Middleton e William ignorano Harry

Ancora una volta però i tentativi di riavvicinamento fatti da Harry nei confronti di William e Kate sono caduti nel vuoto. Pare che i Principi del Galles siano stati del tutto indifferenti a quanto è stato riferito dai portavoce del Duca del Sussex.

Inoltre, non avrebbero mai potuto incontrarlo, perché nei giorni in cui lui era a Londra, loro si stavano godendo la loro vacanza segreta a Courchevel coi figli.

Ma anche fossero stati a Windsor, molto probabilmente avrebbero ignorato i segnali di pace che Harry ha inviato loro. William non è ancora pronto per incontrarlo, perché non si fida più di lui e Kate è totalmente schierata dalla sua parte.