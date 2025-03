Kate Middleton, il piano per le vacanza di Pasqua che non prevede William

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton si appresta a trascorrere le vacanze di Pasqua nel Norfolk coi figli George, Charlotte e Louis. Ma dovrà rinunciare, almeno in parte, a William che ha deciso di volare a Parigi per seguire la sua squadra del cuore, l’Aston Villa.

Kate Middleton, vacanze di Pasqua nel Norfolk

Anche se il malessere di Carlo e il conseguente ricovero lampo non permettono di fare progetti a lungo termine, Kate Middleton e William stanno già pensando alle vacanze di Pasqua del prossimo aprile.

Così, dopo il viaggio ai Caraibi di febbraio sta per arrivare un altro break per i Principi del Galles. William e Kate sono soliti trascorrere il periodo di Pasqua nella loro casa del Norfolk, Anmer Hall. E non c’è ragione di credere che cambino programma proprio quest’anno, anche in considerazione di quello che è successo a Carlo dopo la terapia anticancro.

Kate e William approfittano abitualmente delle vacanze scolastiche dei figli per riposarsi in campagna dove hanno un’ampia tenuta, sicuramente molto più spaziosa dell’Adelaide Cottage dove vivono a Windsor.

Lady Middleton di solito organizza attività all’aria aperta con George, Charlotte e Louis, vanno a passeggiare in riva al mare, mangiano chips & fish e si divertono a preparare dolcetti. Può essere che la Principessa ne approfitti per scattare qualche foto di famiglia in mezzo alla natura. L’epilogo della vacanza sarà il giorno di Pasqua, quando si riunirà con William e i bambini a Re Carlo, Camilla e al resto della Famiglia Reale per la messa.

Kate Middleton, William l’abbandona

Anche se William è intenzionato a prendersi una pausa dagli impegni di Corte per stare con moglie e figli, non ha alcuna intenzione di perdersi la partita di Champions League che vede coinvolta la sua squadra del cuore, l’Aston Villa.

Il Principe del Galles ha già dichiarato pubblicamente che il 9 aprile sarà a Parigi per supportala allo stadio. Lo scorso 12 marzo, dopo la partita tra Aston Villa e Club Bruges aveva detto ai giornalisti: “Ci vediamo a Parigi”.

La trasferta è giù stata organizzata. Pare infatti che il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi abbia invitato William al Parco dei Principi. Non si sa però se George, il suo primogenito, lo accompagnerà allo stadio, per un’uscita sportiva papà-figlio.

Will ha trasmesso a George la passione per il calcio. In effetti, quando guarda le partite a casa ha tutto un suo rituale portafortuna che coinvolge anche i suoi figli. “Se sono a casa da solo con i bambini, – aveva raccontato il Principe del Galles durante una visita al campo di allenamento dell’Aston Villa – probabilmente non berrò la pinta prima della partita, ma sono superstizioso anche su dove sedermi per guardare la partita”. E poi ha rivelato: “Se non stiamo andando molto bene, inizio a muovermi per casa molto velocemente e a mettere i bambini in posizioni diverse, sperando che questo cambi la nostra fortuna ”