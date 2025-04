Kate Middleton in tribunale, azione legale contro le foto proibite

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sarebbero pronti a intraprendere un’azione legale dopo che sono state pubblicate su alcuni media francesi delle foto senza il loro consenso. Dunque, anche i Principi del Galles potrebbero presto finire in tribunale, proprio come Harry.

Kate Middleton, il caso delle foto proibite

Kate Middleton e William sono stati fotografati senza il loro consenso in vacanza in una località sciistica esclusiva, sulle Alpi francesi. Per la precisione, la coppia si è concessa una settimana bianca a Courchevel, zona molto amata anche da Alberto e Charlene di Monaco, insieme ai figli.

Kate, William, George, Charlotte e Louis sono stati paparazzati mentre si trovavano sulla terrazza del loro chalet esclusivo e anche mentre scendevano lungo le piste. Le foto “rubate” sono poi state pubblicate su alcuni magazine francesi che hanno rivelato dove si trovava la famiglia.

Infatti, prima di questi scatti, nessuno era a conoscenza di cosa stessero facendo i Principi del Galles e i loro figli. Anzi, si pensava fossero nella loro casa nel Norfolk, Anmer Hall, per le vacanze pasquali. Invece, dopo i Caraibi, si sono concessi un’altra pausa all’estero, ma questa volta sulla neve.

La struttura in cui risiedevano è nota per garantire la privacy dei suoi ospiti. In effetti, William e Kate cercavano di rilassarsi tra le montagne, dove hanno mantenuto un basso profilo con una scorta ridotta, proprio per non farsi riconoscere. Un tentativo fallito, visto che sono stati fotografati in momenti di intimità. Tra l’altro le immagini paparazzate ritraggono anche i loro tre bambini e sono state pubblicate, nonostante i volti dei tre minori siano ben visibili.

Pare che questa violazione della privacy dei loro figli, abbia molto infastidito William e Kate che potrebbero procedere per vie legali, per far rimuovere le foto e farsi risarcire dei danni subiti.

Infatti, i Principi del Galles non transigono quando ci sono in gioco George, Charlotte e Louis o quando la loro sfera famigliare viene in qualche modo violata.

Kate Middleton e William, pronti alla battaglia legale

Al momento, stando a fonti vicine alla coppia, non è stata ancora presentata alcuna denuncia formale, ma quasi certamente William e Kate non lasceranno cadere la cosa.

Infatti, non tollerano comportamenti di questo genere, soprattutto perché concedono molto ai media, permettendo loro di fotografare George, Charlotte e Louis durante gli eventi pubblici cui partecipano. Addirittura Kate pubblica sui sociale le foto dei suoi figli. Ma vuole essere sempre lei con William a decidere cosa venga pubblicato.

Non sarebbe la prima volta che i Principi del Galles intentano una causa contro giornali che hanno violato la loro privacy. Nel 2012 vinsero la causa contro Closer che pubblico delle foto in topless di Kate, ritratta mentre prendeva il sole su una terrazza privata.

All’epoca il loro portavoce dichiarò: “Le Loro Altezze Reali sono state profondamente rattristate nell’apprendere che una pubblicazione francese e un fotografo abbiano invaso la loro privacy in modo così grottesco e totalmente ingiustificabile”.

E proseguì: “L’incidente ricorda i peggiori eccessi della stampa e dei paparazzi durante la vita di Diana, Principessa del Galles, ed è ancora più sconvolgente per il Duca e la Duchessa”. All’epoca William e Kate erano Duca e Duchessa di Cambridge.