Kate Middleton in topless, la verità sulle foto incriminate

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton imprudentemente prende il sole in topless, pensando di non essere vista da nessuno. Invece, dei paparazzi se ne accorgono, la fotografano e questi scatti vengono pubblicati ovunque (tranne che in Gran Bretagna).

Kate Middleton, la verità sulle foto in topless

Correva l’anno 2012 ed eravamo in Provenza, Kate Middleton era sposata da appena un anno con William ed era ancora molto ingenua. Ma infondo lo è stato anche suo marito, molto più avvezzo alle attenzioni dei media. Le foto in topless di Kate suscitarono non poco scandalo. La futura Regina di Gran Bretagna mezza nuda sulle copertine di riveste di gossip, un duro colpo per l’immagine della Monarchia.

Di solito, il Palazzo non interviene quando si tratta di pettegolezzi, ma in questo caso la situazione richiedeva una reazione energica. William intentò e vinse una causa in tribunale contro Closer. Le foto vennero ritirate e Lady Middleton e consorte ottennero un risarcimento ragguardevole.

La faccenda del topless di Kate sembrava una storia ormai archiviata e invece è tornata nuovamente alla ribalta a causa di un nuovo documentario in cui si parla proprio dello scandalo con protagonista l’attuale Principessa del Galles.

Nel documentario di Channel 5 l’ex addetto stampa di Buckingham Palace, Dickie Arbiter, è tornato sul delicato argomento, raccontando nei dettagli i fatti e come è scoppiato il caso intorno alle foto di Kate che non sarebbero dovute mai essere scattate.

Arbiter racconta di come Lady Middleton si sentisse perfettamente tranquilla nel prendere il sole in topless, perché si trovava su una terrazza all’interno di un palazzo privato, di proprietà del futuro Lord Snowdon. “Non ti aspetti di essere fotografato in una proprietà privata, ma se puoi essere visto da un luogo pubblico, allora è un po’ autoinflitto!”.

L’ex addetto stampa ha sottolineato come l’incidente delle foto scandalo sia stato dovuto principalmente a una falla nella protezione di William e Kate. D’altro canto, i due sono stati piuttosto ingenui nel pensare di essere perfettamente al riparo da occhi indiscreti, solo perché si trovavano in una proprietà privata. Tra l’altro erano in Francia, all’estero e non godevano di quei controlli su cui possono contare in Gran Bretagna, dove per altro le foto del topless non sono state pubblicate, anche se erano reperibili online.

Da allora, Kate non ha più commesso un tale errore, evitando semplicemente di esporsi in situazioni potenzialmente pericolose per la sua privacy.

Kate Middleton, l’altro momento imbarazzante da dimenticare

Nei primi tempi in cui viveva a Corte, la Principessa ha dovuto fronteggiare momenti imbarazzanti e fotografie poco gradite. Nel 2014 infatti Das Bild pubblicò degli scatti poco lusinghieri del lato B di Kate. Lei e William erano in viaggio ufficiale a Sydney e un colpo di vento sollevò la gonna corta lasciando poco all’immaginazione. Anche in quel caso, le foto furono fatte sparire dalla circolazione.

Episodi, questi, che Kate certo vorrebbe dimenticare definitivamente, ma invece ciclicamente ritornano, persino Trump commentò le sue foto in topless. Basta che qualcuno in un documentario semplicemente li evochi, anche solo per condannare la morbosità di certe immagini.