Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda riesce sempre a colpire nel segno con i suoi look dallo stile inconfondibile. La Regina del paese fiammingo, infatti, non perde occasione per mostrare il suo personalissimo gusto in fatto di stile, non mettendo mai da parte però l’eleganza. Così è stato anche in occasione del Banchetto di Stato in onore del Sultano Haitham bin Tariq, che ha avuto luogo nella serata del 15 aprile 2025 a Palazzo Reale.

La Regina ha scelto per l’occasione speciale un abito ricchissimo, anche se già indossato in passato, che ha messo parzialmente in ombra il look della figlia, la Principessa Amalia d’Olanda, molto diverso dal suo.

Maxima d’Olanda, l’abito ricamato

Maxima e Guglielmo Alessandro d’Olanda hanno organizzato una cena di gala in onore della visita ufficiale del Sultano Haitham bin Tariq. La Regina ha preso parte al Banchetto di Stato con un abito ricchissimo che, nella colorazione, si discosta un po’ da quello che sembra essere il suo stile caratteristico, che punta solitamente su colorazioni molto accese, come il giallo e il verde.

Per la prestigiosa cena, invece, la sovrana ha puntato sul colore crema, mostrando tutta la sua bellezza in un abito ricchissimo, firmato dallo stilista pakistano Mahpara Khan. Il vestito era completamente ricoperto da ricami e decori brillanti, che nella parte inferiore avevano un design floreale con inserti di colore verde e rosso, mentre nella parte superiore erano composti principalmente da applicazioni luminose color argento.

Fonte: IPA

L’abito sfoggiato dalla sovrana aveva le maniche lunghe e un taglio leggermente svasato ma dritto, con la gonna che formava delle pieghe nella parte finale. Maxima d’Olanda aveva già sfoggiato questa sofisticata creazione sartoriale per un’occasione molto importante, le nozze del principe Hussein di Giordania e della principessa Rajwa.

Fonte: IPA

La Regina ha completato il suo look con dei gioielli meravigliosi, una parure di perle, composta da una collana con cinque fili di perle e da un paio d’orecchini in oro bianco con una grande perla pendente. Ma la sovrana ha sfoggiato anche una corona da sogno. Si trattava della Württemberg Ornate Pearl Tiara, composta da perle e diamanti.

Amalia d’Olanda sceglie il lavanda

A differenza della madre, Amalia d’Olanda ha puntato il suo look per il Banchetto di Stato sulla semplicità, indossando un abito dalle linee pulite, senza alcun ricamo. L’outfit della Principessa ereditaria è stato confezionato da Safiyaa ed era in un’insolita colorazione lavanda, che ben si sposava con il suo incarnato e con la sua giovane età.

Fonte: IPA

Il vestito aveva un taglio leggermente svasato, a girocollo e con le mezze maniche; unico vezzo dello stesso era un mantello che partiva dalle spalle di Amalia d’Olanda e si allungava fino ai sui piedi. La Principessa del paese fiammingo ha lasciato sciolta la sua chioma bionda, modellata in morbide onde.

Come la Regina, anche Amalia d’Olanda ha indossato un diadema della Corona Olandese. Si trattava della Mellerio Ruby Tiara, composta da diamanti e rubini. Coordinati alla corona, anche gli altri gioielli indossati dalla Principessa per l’occasione speciale: una spilla, un bracciale e un paio di orecchini nelle due meravigliose pietre preziose.