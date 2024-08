Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Guglielmo Alessandro e Maxima d’Olanda sono sempre molto attenti alle attività sportive, che hanno luogo nel loro paese o lo rappresentano. Dopo aver partecipato con grande passione alle ultime Olimpiadi di Parigi e aver ricevuto personalmente tutti gli atleti olandesi che hanno ottenuto delle medaglie, dopo il loro rientro in patria, adesso, la coppia reale ha deciso di assistere al Gran Premio di Formula Uno d’Olanda, che ha avuto luogo domenica 25 luglio 2024 nel circuito di Zandvoort.

Per l’occasione la Regina Maxima ha scelto un look declinato nei toni del verde, che la faceva apparire raggiante, ma, accanto a lei, anche la Principessa Alexia è apparsa più bella che mai, seppur nella semplicità dell’outfit da lei indossato.

Maxima d’Olanda, il completo verde con le foglie

Maxima e Guglielmo Alessandro d’Olanda hanno mostrato tutto il loro tifo e la loro vicinanza agli atleti olimpici, recandosi a Parigi, per assistere di presenza a diverse gare sportive, che vedevano, tra i protagonisti, anche dei campioni olandesi. Per l’occasione, la coppia reale ha deciso d’indossare degli outfit davvero patriottici, visto che erano declinati nei colori dell’arancione, tinta nazionale del paese europeo.

Ma i sovrani d’Olanda non hanno fatto mancare la loro presenza nemmeno all’ultimo Gran Premio d’Olanda, che vedeva gareggiare anche Max Verstappen, campione del mondo in carica e loro suddito. Anche se il coraggioso sportivo non ha vinto la gara, la Regina Maxima è apparsa più raggiante che mai in un look dove il colore verde era il protagonista.

Fonte: Getty Images

La sovrana ama accendere i suoi outfit con colori accesi, ma, in quest’occasione, ha scelto una blusa in una sfumatura verde malva con le maniche corte e l’elastico in vita. Il capo d’abbigliamento era abbinato a una gonna con taglio a portafoglio, che svolazzava nel vento, animando tutta la sua figura e lasciando, ogni tanto, scoperte le sue gambe perfette.

Maxima d’Olanda ha completato il suo look con un paio di calzature bianche con zeppa e laccetto alla caviglia e un trench color cachi con dei ricami bianchi. La chioma bionda della sovrana era sciolta e portata su una spalla, mentre lo sguardo era sottolineato da uno smokey eye con sfumature scure. La Regina non ha evitato un tocco di originalità, indossando anche degli orecchini lunghi a forma di calla, al braccio, invece, è rimasta sul classico con un bracciale di diamanti.

Principessa Alexia, semplice e bellissima

La Regina Maxima ha partecipato al Gran Premio d’Olanda insieme ad altri membri della sua famiglia. Con lei, infatti, hanno seguito la gara sportiva il Re Guglielmo Alessandro e la Principessa Alexia.

Fonte: Getty Images

La secondogenita della coppia reale ha indossato, per l’occasione, un completo casual dal taglio semplice, che ha esaltato la sua bellezza naturale. Alexia d’Olanda ha scelto, per l’evento sportivo, una maglia asimmetrica monospalla nera a costine e un pantalone dal taglio morbido in tinta.

Fonte: Getty Images

La figlia dei sovrani ha completato il suo look con delle scarpe da ginnastica bianche, un giubbotto marrone e un girocollo con un piccolo ciondolo. La chioma castana della Principessa era libera e mossa.