Maxima d’Olanda, al gala con le zeppe metal. Ma le Principesse la mettono in ombra

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda era splendida quando è arrivata alla cerimonia del Prinsjesdag, il Giorno del Principe, che segna l’apertura del parlamento. La Regina indossava un abito da sera, azzurro polvere, firmato Claes Iversen, con delle scarpe-gioiello argento metallizzato. Ma le sue figlie, Alexia e Amalia, sono riuscite a rubarle la scena.

La Famiglia Reale d’Olanda al Prinsjesdag

Maxima d’Olanda ha recentemente stupito coi suoi look esagerati, tra abiti oversize e gioielli spropositati. Ma è riuscita a superarsi per uno degli eventi più importanti della Corte dei Paesi Bassi, ossia il tradizionale Prinsjesdag, giorno dell’apertura del parlamento che si tiene ogni anno il terzo martedì di settembre e in cui i Reali si affacciano sul balcone del Palazzo Noordeinde per salutare la folla. Un po’ come accade per i Windsor al Trooping the Colour.

Il dress code impone che la Famiglia Reale indossi gli abiti di gala con tutte le onorificenze. E ovviamente la Regina e le Principesse colgono l’occasione per sfoggiare i gioielli più preziosi.

Maxima d’Olanda, l’abito azzurro di Claes Iversen

Maxima quest’anno ha optato per un abito lungo, azzurro polvere, di Claes Iversen, da 950 euro. Il vestito di mikado, un particolare tipo di seta giapponese molto resistente, è attillato, a giro collo e con un enorme fiocco su una spalla. Al solito la Sovrana ama i dettagli vistosi. La particolarità del suo look sta nel fatto che l’abito è stato modificato appositamente per lei. Infatti, il modello originale era sbracciato, ma Maxima ha fatto applicare delle maniche lunghe, come richiesto dal protocollo.

Fonte: IPA

Gli accessori sono favolosi. La Regina ha scelto la pochette Lady Dior Croisiere, traforata in argento, che ha abbinato a dei sandali con plateau alto metallizzato, Evita 130, di Aquazzura, il brand di scarpe preferito da Meghan Markle. Dunque, anche nelle calzature Sua Maestà ha voluto un tocco oversize. Guanti e cappello senza tesa e veletta, azzurri, sono di ordinanza.

Anche la scelta dei gioielli è stata accuratamente studiata. Infatti, Maxima ha indossato gli orecchini pendenti con acquamarina, che appartenevano alla nonna di Willem-Alexander, la Regina Giuliana.

La Principessa Amelia con l’abito di Sarah Ferguson

Fonte: IPA

Indubbiamente, Maxima era molto affascinante, ma le sue figlie Alexia e Amalia sono riuscite a catturare l’attenzione. La Principessa ereditaria Amalia era splendida con un abito verde bosco, dotato di cappa, firmato Safiyaa. Coincidenza vuole che qualche settimana fa Sarah Ferguson ha indossato lo stesso modello.

Amalia ha scelto come accessori la clutch Rond Carre in oro, firmata Jacquemus, e dei sandali gioiello di Stuart Weitzman. La Principessa tiene i lunghi capelli biondi sciolti, raccogliendoli con un cerchietto di perle d’oro, di Sohi Vilma, da 70 euro.

La Principessa Alexia con l’abito rosso preso in prestito

Fonte: IPA

Sua sorella Alexia invece ha optato per un lungo abito rosso che ha preso in prestito da sua madre. Infatti, Maxima lo aveva indossato nel 2002. Anche la pochette di V B H era di sua madre, mentre i sandali, firmati Gianvito Rossi, sono suoi. Molto interessante la collana con ciondolo smile, creata da Rosa de la Cruz London.