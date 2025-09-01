Maxima d’Olanda, la figlia Alexia in mini: “Troppo magra”. È polemica sulla dieta della Principessa

La figlia di Maxima d'Olanda, Alexia, indossa una giacca extra large e una minigonna, e viene presa di mira sui social per la sua "eccessiva magrezza"

Getty Images Alexia d'Olanda

Riflettori puntati sulla secondogenita di Maxima d’Olanda, Alexia dei Pesi Bassi. La Principessa, assieme al resto della Famiglia Reale, ha presenziato al Gran Premio di F1 a Zandvoort, e in molti hanno notato il suo nuovo aspetto, complici la giacca oversize e la minigonna.

La Regina Maxima e le figlie al GP d’Olanda

Forse la Famiglia Reale olandese non è così glamour come Alberto e Charlene di Monaco, ma anche Maxima e Willem-Alexander hanno assistito, come da tradizione, al Gran Premio di Formula 1 che si è svolto domenica 31 agosto a Zandvoort.

Con loro c’erano le tre figlie, Caterina Amalia, erede al trono, Alexia e Ariane. Delle tre quella che ha suscitato maggiore interesse è stata la secondogenita dei Sovrani, Alexia, che attualmente sta studiando all’UCL di Londra.

L’augusta famiglia è apparsa serena ed entusiasta di essere al GP. D’altro canto, è stata una delle rare occasioni per apparire unita e al completo. In effetti, l’ultima volta che le tre figlie di Maxima e Willem-Alexander sono state viste insieme è stato lo scorso giugno, quando hanno posato per i media durante il servizio fotografico estivo al Palazzo Huis ten Bosch all’Aia. Ormai adulte, ognuna sta perseguendo i propri interessi, mentre Caterina Amalia, sicuramente, sta assumendo sempre più responsabilità a Corte, in vista del suo futuro ruolo di Regina.

Maxima, suo marito e le figlie si sono dunque goduti una domenica sportiva, durante la quale hanno anche potuto applaudire il campione di casa, Max Verstappen, che si è aggiudicato il secondo posto.

Ma nonostante il clima tranquillo e rilassato, non sono mancate polemiche e qualche critica. E a suscitarle è stato il dimagrimento, giudicato eccessivo, di Alexia.

Getty Images

Alexia d’Olanda in mini: scoppia il dibattito sulla sua magrezza

In effetti, la Principessa ha sfoggiato una nuova silhouette, esaltata dal look. Alexia era forse la più elegante della famiglia. Infatti, indossava un blazer in tweed oversize che ha abbinato a una minigonna e a un paio di stivali alti fino al ginocchio.

La combinazione tra la gonna cortissima e gli stivaloni ha messo in risalto la magrezza delle gambe, tanto che qualcuno si è chiesto che cosa le fosse successo. Qualcuno su Instagram si spinge a scrivere: “Alexia sembra malata. Anoressia, se volete la mia opinione”. Altri invece osservano: “Le sue gambe sono così magre, questo vestito non le sta bene, il suo viso è rimpicciolito”, giustificandosi: “Non è body shaming, è così evidente”.

Getty Images

Ma le repliche a queste affermazioni così pesanti non mancano. C’è chi commenta in sua difesa: “Quando era adolescente, parlavano di lei perché era sovrappeso. Ora che è una donna e sta perdendo peso, la fanno stare male. Per favore, non parliamo dei giovani!”.

La Famiglia Reale a dieta

Una serie di botta e risposta che ha scatenato il dibattito sulla salute e l’aspetto di Alexia, considerato da molti inopportuno e fuori luogo, perché si prende di mira una persona per la sua forma fisica, addirittura supponendo che sia malata.

Mentre, invece, notano in molti, tutta la Famiglia Reale olandese è dimagrita negli ultimi mesi. Probabilmente stanno seguendo a Palazzo una nuova dieta, un regime alimentare più attento. L’unica critica, se proprio la si deve fare, ad Alexia è di aver scelto un abbinamento sbagliato e sproporzionato, tra la giacca extra large, la mini cortissima e gli stivali troppo alti.