Kate Middleton, grave lutto per William: morta la guardia del corpo che “gli salvò la vita”

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton è al fianco di suo marito William in un momento molto difficile come quello che sta vivendo. Infatti, è morto Graham “Crackers” Craker, guardia del corpo del Principe e di suo fratello Harry quando Diana spirò in un terribile incidente stradale.

Kate Middleton al fianco di William nel lutto

È da tempo che Kate Middleton non si mostra in pubblico, la Principessa del Galles infatti sta trascorrendo le sue vacanze primaverili. La vedremo ricomparire non prima di Pasqua, con tutta probabilità, quando accompagnerà Re Carlo alla messa, insieme al resto della Famiglia Reale.

Anche se non la vediamo, Kate continua a lavorare da casa. Di qualche giorno fa l’annuncio di William che sua moglie potrebbe accompagnarlo in Brasile il prossimo autunno per l’Earthshot Prize 2025. Si tratterebbe del primo viaggio internazionale dopo il cancro. Tra l’altro, i Principi non dovrebbero essere accompagnati dai tre figli, quindi ancora una volta sfuma per Louis la possibilità di compiere un tour all’estero coi genitori.

Il momento positivo che William e Kate stanno vivendo è stato però interrotto bruscamente dalla notizia della morte dell’ex guardia del corpo reale, Graham Craker, all’età di 77 anni.

Fonte: Getty Images

Anche se l’uomo non ha mai lavorato per Lady Middleton, quest’ultima è molto vicina a William di fronte alla perdita di una persona che ha avuto un peso notevole nella sua esistenza.

Graham Craker, la guardia del corpo di William al momento della morte di Diana

Craker era la guardia del corpo di William e Harry quando Diana morì tragicamente nel 1997 in un incidente stradale a Parigi. L’uomo era già molto legato ai ragazzi che lo avevano soprannominato “Crackers” e svolse un ruolo chiave durante i funerali della Principessa.

William e Harry avevano 15 e 12 anni all’epoca. Craker camminava con i ragazzi dietro il carro funebre di Diana mentre si dirigeva da St James’s Palace all’Abbazia di Westminster durante le esequie del 6 settembre 1997. E sempre lui era seduto nella parte anteriore del carro funebre che trasportò il corpo della principessa Diana ad Althorp House, dove è sepolta.

È scolpita nella memoria collettiva la scena del carro funebre che sfila accanto a William, Harry e Carlo e tutti e tre chinano il capo al suo passaggio.

Harry ha raccontato quel momento nella sua autobiografia, Spare, dove ha bellissime parole per la guardia del corpo: “L’autista doveva accostare continuamente per permettere alla guardia del corpo di scendere e togliere i fiori dal parabrezza”. E prosegue: “La guardia del corpo era Graham. A me e Willy piaceva molto. Lo chiamavamo sempre Crackers. Pensavamo che fosse divertente”.

In un documentario del 2017 Craker raccontò della morte di Diana e dei funerali, confessando che non riuscì a consolare veramente William e Harry. “Quello era ovviamente il dovere dei genitori, della famiglia e di chiunque altro pensassero potesse aiutare. Quando ci siamo incontrati, c’era un’atmosfera piuttosto cupa”.

Kate Middleton, l’uomo che salvò la vita a William

La guardia del corpo raccontò anche dei funerali della Principessa: “Ero in piedi sul retro del carro funebre e William ha alzato lo sguardo e mi ha riconosciuto. Ho guardato verso di lui e ho annuito. William è stato confortato dal fatto che fossi con sua madre nel suo ultimo viaggio”. Questo fu molto importante per il Principe, un gesto che gli ha salvato la vita in quel momento.

Sempre in quel documentario Craker ricordò l’incontro toccante con William una settimana dopo i funerali. Il Principe stava portando fuori il cane e la guardia del corpo gli si avvicinò per dirgli quanto fosse dispiaciuto. “Lui mi disse grazie. Era molto triste“.

Il primogenito di Carlo e Diana era talmente attaccato alla sua guardia del corpo che lo invitò anche al suo matrimonio con Kate.

Craker lavorò per la Famiglia Reale 15 anni e fu nominato dalla Regina Elisabetta membro del Royal Victorian Order.