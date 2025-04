Kate Middleton sogna il primo viaggio dopo la malattia, l’annuncio di William

Fonte: IPA Kate Middleton

Dopo la malattia e i lunghi mesi di cure, ritrovate le forze, la Principessa Kate Middleton potrebbe essere pronta a riprendere in mano i propri impegni istituzionali, anche quelli all’estero. Kate, assieme al marito William, potrebbe infatti recarsi in Sud America il prossimo novembre, per consegnare un premio riguardante un tema che le sta molto a cuore.

In Brasile con William a novembre

In un video postato sui social, con il supporto di star del calibro di David Beckham, Heidi Klum e Billy Porter, il Principe William ha annunciato che l’Earthshot Prize 2025 sarà assegnato al Brasile. “Penso che il Brasile rappresenti davvero lo spirito del premio” ha spiegato William. L’Earthshot Prize è stato fondato infatti per supportare soluzioni innovative volte alla salvaguardia e alla rigenerazione del pianeta e, da quando è stato istituito, ha consegnato oltre 25 milioni di dollari ai suoi vincitori per lo sviluppo di progetti ecosostenibili.

La consegna del premio si terrà il prossimo 3 novembre, proprio in Sud America, e stavolta anche Kate Middleton potrebbe presenziarvi. Si tratterebbe del primo viaggio all’estero per la Principessa da quando annunciò di essere affetta da un tumore lo scorso marzo. Kate partecipò alla premiazione per la prima volta nel 2021, quando la cerimonia si tenne a Londra (e lei indosso uno splendido abito da sera verde firmato Alexander McQueen). In seguito, fu al fianco del marito all’Earthshot di Boston.

Fonte: IPA

Nel 2023, però, Kate scelse di non recarsi alla cerimonia di Singapore per restare al fianco del piccolo George, che proprio in quei giorni avrebbe dovuto sostenere un importante esame scolastico. Nel 2024, l’Earthshot Prize si tenne in Sud Africa e Middleton dovette assentarsi a causa della chemioterapia cui si stava sottoponendo. È ancora incerta la presenza della Principessa al viaggio in Sud America di novembre. L’anno prima, infatti, fu soltanto nel mese di settembre che con una nota ufficiale venne annunciata la sua assenza. Nonostante Kate abbia annunciato a gennaio di essere in remissione e da allora è tornata a presenziare a diversi eventi pubblici, Kensington Palace ha ribadito che il suo ritorno agli impegni istituzionali sarà graduale. Dalla malattia, la Principessa non ha mai lasciato l’Inghilterra.

L’impegno di Kate per la sostenibilità

L’Earthshot Prize è uno degli eventi più importanti per Kate e William, cui sta a cuore la salvaguardia del pianeta. Lo dimostra anche il recente video postato dalla Principessa in occasione della Festa della Mamma anglosassone. Kate ha infatti scelto di celebrare in quell’occasione Madre Natura, lanciando un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza di prendersi cura della natura.

E se il video di William è istituzionale, quello postato da Kate (che lascia supporre anche l’arrivo di un tenero nuovo membro della famiglia) mostra la sincera apprensione della coppia reale per le sorti del nostro pianeta. Il loro impegno è reale e appassionato, e la scelta di Kate di dedicare proprio al tema della sostenibilità un giorno di festa ne è la chiara testimonianza.