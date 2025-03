Maxima d’Olanda in viaggio di Stato in Kenya, i look eleganti e originali

Il viaggio di Stato in Kenya è stata un'occasione d'oro per Maxima d'Olanda, che ha sfoggiato alcuni dei suoi look più eleganti e originali

Fonte: IPA I look di Maxima d'Olanda in Kenya

Maxima d’Olanda è stata protagonista di uno spettacolare viaggio in Kenya, tra eventi ufficiali e momenti bucolici insieme al marito, Re Guglielmo Alessandro. Tre giorni intensi per i due Sovrani, ma anche per chi ammira lo stile della Regina, che anche stavolta non si è smentita sfoggiando un look più bello dell’altro.

Il look all’arrivo è un omaggio a Nairobi

Lunedì sera il Re e la Regina sono atterrati all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi, in Kenya. E questo primo momento del viaggio di Stato della coppia Reale ha già dato molte soddisfazioni.

Fonte: IPA

Per l’occasione la Regina Maxima ha indossato una creazione vintage della stilista keniota Anna Trzebinski, un cappotto nero lungo fin sotto al ginocchio con cuciture rosse e nappe con piume a chiusura. Fedele ai colori del capospalla che richiama il motivo della bandiera del Paese africano (nero, rosso, verde e bianco con al centro uno scudo Masai), Maxima ha abbinato pantaloni palazzo rossi e scarpe con zeppa e plateau, anch’esse rosse, impreziosendo il tutto con i suoi orecchini nappa firmati Miccy’s.

Maxima in blu e oro alla cena di Stato

Il secondo giorno del viaggio di Stato ha visto Maxima protagonista di un grande evento ufficiale, con un cape dress nuovo di zecca firmato Natan Couture (il suo brand preferito) di uno splendido color corallo, decorato con piume e a cui ha abbinato il suo elegantissimo cappello a falda larga di Fabienne Delvigne.

Fonte: Getty Images

Dopodiché è stata la volta della cena di Stato organizzata dal Presidente Ruto e dalla First Lady presso la State House. Qui la Regina d’Olanda ha indossato l’abito “due pezzi” con top e gonna di Claes Iversen, in un raffinato mix blu e oro che le abbiamo già visto sfoggiare in altre occasioni. Per un banchetto tanto importante, Maxima non si è risparmiata in quanto a gioielli: ha indossato la preziosa tiara di diamanti e zaffiri, che in origine era una collana della collezione Reale, e la spilla a forma di fiocco, in origine portata come monile.

Maxima splendida in versione safari-chic

Terzo giorno di viaggio per i Sovrani olandesi, impegnati nella visita del parco santuario del lago Naivasha, uno dei luoghi più suggestivi dell’intero Paese.

Fonte: IPA

Per la Regina è stata l’occasione perfetta per sfoggiare un completo Etro in stile safari-chic, composto da camicetta e maxi gonna a vita alta in seta multicolore con stampa paisley. Per completare il look ha aggiunto lo Sparkling Sands Fedora, un cappello da sole a tesa larga, e gli orecchini La La Hoop in rattan firmati Rebecca de Ravenel, oltre alla maxi cintura in rafia firmata Oscar de la Renta.

Maxima con l’abito caftano che sta bene a tutte

Altro evento serale, altro look tutto da copiare. Ospite del Marriott Hotel insieme all’inseparabile marito Guglielmo Alessandro, in quest’occasione Maxima ha scelto di indossare un abito caftano lungo fino ai piedi, con girocollo incorporato e stola abbinata. Tutto firmato Valentino Garavani.

Fonte: IPA

Un modello di abito che ben si adatta a ogni bodyshape, mettendo in evidenza i punti di forza e nascondendo “tatticamente” quelli deboli. Basta davvero poco per essere eleganti e la Regina d’Olanda ce lo insegna.

Maxima saluta il Kenya con un look ispirato alla natura

Ultimo, ma non per bellezza, l’abito indossato da Maxima nell’ultimo giorno del suo viaggio di Stato in Kenya, in visita al palazzo della Corte Suprema di Nairobi.

Fonte: IPA

In questo look ritroviamo un po’ della stravaganza a cui la Regina d’Olanda ci ha abituate. Come ben sappiamo, adora mixare colori a volte un po’ in contrasto e non si preoccupa dell’effetto “caos” che questo potrebbe generare. Qui è stata più parsimoniosa del solito, scegliendo un abito di un azzurrino molto tenue con stampa floreale molto “Madre Natura”, abbinandolo ad accessori – cappellino, borsa e décolleté – di un verde tendente al muschio. Azzardato? Forse sì, ma Maxima se lo può permettere!