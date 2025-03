Maxima d’Olanda, l’abito rosa antico in Kenya sa di primavera

Regina sì, ma di stile: Maxima d'Olanda si trova attualmente in Kenya con il marito Re Guglielmo Alessandro, e per la sua permanenza lì ha colto l'occasione per esibire tutto il suo buon gusto in fatto di moda. I dettagli del look

Nota al mondo – oltre che per il suo titolo nobiliare e per essere la moglie del Re Guglielmo Alessandro, si intende – per il suo imparagonabile senso dello stile, Máxima d’Olanda ha portato il meglio della sua moda anche a Nairobi, in occasione di una visita in Kenya. Come avrà deciso di stupirci questa volta? Un solo indizio: non è mai stata più radiosa di così.

Maxima d’Olanda? Una regina, di stile: il look color del tramonto in Kenya

In questi giorni la famiglia reale danese si è recata in Kenya, precisamente nella capitale, a Nairobi, per rafforzare la partnership di lunga data tra questa ed i Paesi Bassi. Inutile dire come per la cerimonia ufficiale indetta dal presidente Ruto e dalla first lady Rachel Ruto i coniugi abbiano fatto ricorso a tutto il proprio buon gusto.

Su quale tendenza moda ha puntato questa volta l’incontrastata Regina di stile? È stata (ancora) la volta del color block: la nostra trendsetter Queen Maxima ha scelto di porre il focus del proprio luminosissimo look su di un meraviglioso abito – firmato Maison Natan – dotato di mantello incorporato color del tramonto, dalla gonna ornata di piume e mini spacco sul davanti, con spalle strutturate e scollatura arricciata.

A contrastare il rosa antico a farla da padrone, come da manuale, ai piedi della regina spiccavano dei tacchi rossi in suede dall’estremità spuntata, perfettamente intonati al cappello a falda larga, agli occhiali da sole, ai guanti in pelle ed infine alla clutch rigida ciliegia.

Rosse anche le unghie, stranamente, ed ecco poi un paio di splendidi orecchini pendenti a forma di tulipano, tempestati di fitti cristalli riflettenti, illuminarle il volto.

Non è stato da meno Re Guglielmo Alessandro, elegantissimo nel suo completo classico gessato blu navy accostato a stringate del medesimo colore, ravvivati da cravatta giallo burro – proprio come le tendenze vigenti comandano – e camicia bianca.

Cosa ci fanno Maxima d’Olanda e Re Guglielmo Alessandro in Kenya

Obblighi della corona quelli che hanno spinto Maxima d’Olanda e Guglielmo Alessandro fino in Kenya per una permanenza di quattro giorni: l’odierna visita reale olandese a Nairobi ha come principali argomenti settori chiave quali il commercio, la sicurezza, la lotta al cambiamento climatico e la promozione dell’emancipazione dei giovani, il tutto al fine di rafforzare ancor di più la partnership di lunga data tra le nazioni.

Il governo olandese ha inoltre sottolineato come la missione in questione, avvenuta su ufficiale invito del Presidente William Ruto, miri a promuovere la collaborazione nei settori dell’agricoltura e della gestione idrica del Kenya, contribuendo allo sviluppo economico a lungo termine di quest’ultimo.