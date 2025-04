I capelli grigi e le tonalità silver fanno tendenza tra le star, da Gigi Hadid a Andie MacDowell

Può una naturale esigenza farsi moda? Come ulteriore passo verso una concezione di bellezza sempre più inclusiva, pare che l'autentica accettazione di sé parta ora proprio dai capelli: ne sanno qualcosa le celebrities, che negli ultimi tempi per prime hanno preso a calcare importanti red carpet accessoriando sontuose tenute con le loro chiome sale e pepe come statement piece, senza cedere alle lusinghe della tinta per ragioni di pura facciata. Andie MacDowell ne ha fatto un tratto distintivo, Cate Blanchett ha lasciato che affascinanti striature grigiastre attraversassero il suo recente caschetto mentre Julia Fox sta sperimentando il fascino dei capelli grigi accostato ad acconciature sempre diverse: le tonalità silver stanno progressivamente spopolando, ma capiamone di più.