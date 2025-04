Affari Tuoi, la scelta della Rai. Fino a quando vedremo Stefano De Martino

Grandi notizie per i fan di Affari tuoi e Stefano De Martino: il game show, in onda nella fascia dell’access prime time su Rai1, continuerà oltre il termine previsto a inizio stagione. Una bella novità per il pubblico della rete ammiraglia, che fino allo scorso anno aveva dovuto salutare il programma nella prima settimana di giugno.

Ma complici gli ottimi ascolti ottenuti dal conduttore e una riprogrammazione del palinsesto Rai per l’estate, il gioco dei pacchi continuerà a tenere compagnia al pubblico ancora per qualche tempo.

Affari tuoi, come cambia la programmazione estiva

Tante novità quelle previste per l’estate della Rai: in casa Viale Mazzini infatti la bella stagione porterà a un netto aumento delle produzioni interne, come fa sapere l’Adnkronos. La rete ha infatti deciso di prolungare uno dei programmi di maggior successo della stagione, con ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative. Stiamo parlando ovviamente di Affari tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, premiato dal pubblico con una media di quasi 6 milioni di spettatori al giorno e punte del 40% di share durante la messa in onda.

Complici gli ottimi ascolti registrati durante la stagione, la Rai ha deciso di continuare a mandare in onda il gioco dei pacchi nell’access prime time di Rai1 fino al prossimo 28 giugno, e non sospenderlo nella prima settimana di giugno, come accaduto fino all’anno scorso.

Dal giorno successivo, invece, tornerà l’appuntamento con Techetechetè, altro programma amatissimo dal pubblico, che andrà in onda anche nel prime time del sabato sera.

Le altre novità dell’estate della Rai

Le novità per la programmazione estiva della Rai non finiscono qui. Nel preserale di Rai1 tornerà dall’8 giugno, ma con una formula rinnovata, Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno. Il quiz estivo prenderà il posto de L’Eredità, il quiz di Marco Liorni, già confermato nella prossima stagione televisiva a partire da fine settembre.

Insegno sarà protagonista anche nel prime time di Rai2 con un nuovo show incentrato sul mondo delle barzellette dal titolo Facci ridere, che condurrà in coppia con Roberto Ciufoli, mentre Liorni condurrà sulla rete ammiraglia dal 7 al 21 giugno, il nuovo game show Chi può batterci? in prime time.

Tanti i cambiamenti su Rai1: a UnoMattina Estate viene confermato Alessandro Greco che avrà al fianco Carolina Rey e non più Greta Mauro, la quale affiancherà invece Gianluca Semprini nella conduzione di Vita in Diretta Estate. Nel day time di Rai1, confermati anche Camper e Camper in viaggio, mentre farà il suo esordio, nella collocazione pomeridiana che d’inverno è del Paradiso delle Signore, la telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas, in programmazione fino all’8 agosto.

Il 16 giugno andrà in onda uno Speciale Ulisse su Hiroshima, a 80 anni dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki dell’agosto 1945, condotto da Alberto Angela, che dal 23 giugno tornerà anche con un nuovo ciclo di Noos. Confermati i Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, dal 13 giugno al 4 luglio; Una voce per Padre Pio il 3 agosto, condotto da Mara Venier; la Partita del Cuore il 15 luglio condotta da Eleonora Daniele.

Rai2 punterà molto sull’offerta di cinema in prime time, con diverse prime visioni, confermata anche La notte dei serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, che andrà in onda il 19 agosto. Infine, su Rai3, torneranno i Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Filorosso, in onda dal 9 giugno in prime time. Sempre sulla terza rete, dal 24 giugno fino a fine luglio, andrà in onda il martedì in prima serata Kilimangiaro on the road, il racconto immersivo di viaggio con Camila Raznovich. Il 13 agosto, poi, farà il suo esordio Il caso, programma crime di Stefano Nazzi.