Ernst August di Hannover esce dalla terapia intensiva. Carolina di Monaco assente

Fonte: IPA Carolina di Monaco e Alexandra di Hannover

Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, è uscito dalla terapia intensiva dopo più di 10 giorni. Ma anche in questo caso la Principessa non si è vista. Al suo posto, però, c’era l’attuale compagna del Principe, Claudia Stilianopoulos.

Carolina di Monaco, il rapporto inesistente con Ernst August di Hannover

Non deve suscitare stupore il fatto che Carolina di Monaco non si sia recata al capezzale di Ernst August di Hannover. Anche se sono ufficialmente ancora marito e moglie, perché non hanno mai divorziato, i due sono separati dal 2009 e conducono vite totalmente indipendenti l’uno dall’altra.

Dunque, Carolina non ha trascurato il marito, né si è comportata con freddezza o indifferenza nei suoi confronti. Semplicemente sono lei ed Ernst August sono come due estranei. L’unica cosa che li lega, oltre al “contratto di matrimonio”, è la figlia Alexandra di Hannover che però non ha rilasciato alcun commento sulle condizioni di salute del padre né si è vista in ospedale da lui a Madrid.

Carolina di Monaco, il ricovero di Ernst August di Hannover

Ernst August di Hannover è ricoverato presso la Clinica Internazionale Ruber di Madrid dal 3 aprile. La mattina di quel giorno il Principe si è presentato al pronto soccorso, arrivando coi suoi mezzi, ed è stato subito messo in terapia intensiva.

All’inizio non si era capito che le sue condizioni fossero così preoccupanti. Si era pensato infatti che il ricovero fosse dovuto ai suoi problemi all’anca. Infatti, nel dicembre del 2024 si era sottoposto a un intervento che non ha dato gli esiti sperati, per cui non riusciva ancora a deambulare correttamente.

È stata la sua attuale compagna, Claudia Stilianopoulos, che il Principe avrebbe voluto sposare solo se Carolina gli avesse concesso il divorzio, a dare la notizia del ricovero in terapia intensiva e a spiegare che non si trattava dell’anca ma di qualcosa di più grave. Ancora non si conoscono i motivi della lunga degenza in clinica, ma voci non confermate parlano di problemi al pancreas.

Fonte: IPA

Ernst August di Hannover, come sta

Dopo più di dieci giorni Ernst August di Hannover sta meglio ed è uscito dalla terapia intensiva. Il Principe è ancora ricoverato in reparto, ma dovrebbe uscire dall’ospedale a breve.

Claudia Stilianopoulos e il secondogenito del Principe, Christian, e la nuora, Sassa de Osma, sono gli unici famigliari che si sono recati in clinica a trovare il Principe. Anche se, a quanto si apprende dai media spagnoli, Ernst August non ha potuto vedere i parenti, mentre si trovava in terapia intensiva.

Proprio durante una visita in ospedale, la Stilianopoulos aveva parlato della serietà delle condizioni di salute in cui si trovava il suo compagno.