Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in ospedale. Lei non c’è

Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, è ricoverato in ospedale dal 3 aprile. Ma nessuno della famiglia va a trovarlo. Solo uno fa eccezione

Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, si trova in un ospedale di Madrid dallo scorso 3 aprile. Ma l’unico che va a trovarlo quotidianamente è suo figlio Christian. Il resto della famiglia non si è fatto vedere, anche perché il Principe ha tagliato i ponti con molti di loro, compresa la moglie da cui è separato dal 2009.

Carolina di Monaco, come sta Ernst August di Hannover

Nell’ultimo anno Ernst August di Hannover ha avuto molti problemi di salute, tutti dovuti all’anca per la quale ha subito un intervento nel 2024, che però non ha dato gli esiti sperati.

Quando sembrava essersi ripreso, il Principe ha avuto una ricaduta accusando problemi di deambulazione. La situazione si è resa critica lo scorso 3 aprile quando si è presentato al pronto soccorso della Clinica Internazionale Ruber di Madrid, dove qualche mese fa era già stato curato, ed è stato immediatamente ricoverato. Da allora non è più uscito.

Non sono stati resi noti i motivi di questo ricovero, né si hanno dettagli precisi sulle condizioni di salute del Principe.

Carolina di Monaco indifferente

Durante la lunga degenza in ospedale, Ernst August di Hannover riceve costantemente la visita dei suoi amici spagnoli e soprattutto della fidanzata Claudia Stilianopoulos che avrebbe voluto sposare già anni fa, ma c’è un ostacolo enorme a questo matrimonio.

Infatti, anche se sono separati dal 2009 Ernst August e Carolina di Monaco non hanno mai firmato le carte del divorzio. Quindi, di fatto sono ancora marito e moglie, anche se si ignorano tranquillamente e praticamente non hanno più contatti.

Pare che a non volere il divorzio sia Carolina, perché non vuole perdere il suo status di Altezza Reale che gli è derivato dal matrimonio con l’Hannover e poi c’è la questione del patrimonio milionario e dell’eredità di sua figlia Alexandra che va tutelata.

Quali che siano le ragioni del mancato divorzio, la Principessa di Monaco e il Principe di Hannover sono ancora sposati. Ma è da escludere che Carolina si rechi a Madrid per fargli visita in ospedale. Del marito non si cura da tempo, anche perché al suo nome sono legati troppi scandali, tradimenti e momenti imbarazzanti.

Ernst August di Hannover abbandonato dalla famiglia, ad eccezione di una persona

Anche la figlia che Ernst August ha avuto con Carolina, Alexandra di Hannover, non si vede mai in compagnia del padre. La Principessa vive a Montecarlo con la madre ed è sempre presente agli eventi più importanti di Monaco, assieme alla sorella e ai fratelli Charlotte, Pierre e Andrea Casiraghi. Mentre pare non frequenti gli altri fratelli, quelli da parte di padre.

Ernst August infatti ha avuto due figli, Ernst August Jr. e Christian, dal primo matrimonio con Chantal Hochuli. Il Principe non parla più con il primogenito ormai da anni, poiché hanno litigato per il patrimonio. L’unico che è rimasto al fianco del padre è Christian che insieme alla moglie Sassa de Osma va a trovarlo regolarmente in ospedale.