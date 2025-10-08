Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover lasciato anche da Claudia Stilianopoulos

Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos si sono lasciati dopo quattro anni. Lui è sempre più solo, ma Carolina di Monaco non fa niente

Getty Images Carolina di Monaco

Carolina di Monaco assiste da lontano alla fine della storia d’amore tra suo marito Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos. Dopo quattro anni e una serie di recenti ricoveri in ospedale, la coppia è scoppiata.

Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos: amore al capolinea

Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos si erano conosciuti a Ibiza nel luglio del 2021 e subito innamorati. La loro storia, sebbene iniziata e vissuta in modo molto discreto, non mancò di far parlare di sé, perché il Principe non ha mai divorziato da Carolina di Monaco. Dunque, i due sono formalmente ancora sposati, anche se separati dal 2009.

Perciò, Ernst August non si è preoccupato di nascondere la sua relazione con l’artista spagnola, figlia di Pitita Ridruejo. Anzi, poco dopo i due sono andati a convivere a Madrid. La loro storia sembrava essere solida e duratura, tanto che il Principe e Claudia accarezzavano l’idea di sposarsi. Un desiderio che non hanno potuto realizzare, perché – stando ai beninformati – Carolina si è sempre rifiutata di concedere al marito il divorzio: troppi interessi economici e dinastici. In pratica, lei non intendeva rinunciare al titolo di Sua Altezza Reale da un lato e dall’altro voleva proteggere l’eredità della figlia, Alexandra di Hannover.

Ma questo enorme ostacolo non ha impedito a Claudia di diventare la compagna di Ernst August e di frequentare i figli di primo letto di lui, o meglio solo Christian. Infatti, il maggiore, Ernst August Jr ha interrotto ogni rapporto col padre.

IPA

Per quattro anni Ernst August e Claudia hanno vissuto come una coppia normale, tra passeggiate per le strade di Madrid con la loro Mercedes, pranzi in famiglia al Palazzo Richelieu e vacanze a Ibiza.

Ernst August di Hannover e Claudia Stilianopoulos, perché si sono lasciati

Che cosa quindi ha distrutto il loro idillio d’amore? Le cause della rottura non sono state esplicitate. Ma in molti ritengono che l’aggravarsi delle condizioni di salute di Ernst August di Hannover (classe 1954) sia stata una delle cause.

Nell’ultimo anno, la Stilianopoulos è rimasta al fianco del compagno e si è presa cura di lui durante i diversi ricoveri in ospedale, prima un’operazione all’anca finita male, poi di nuovo per motivi non meglio specificati che lo hanno costretto a una corsa al pronto soccorso e a una lunga degenza in terapia intensiva. E Claudia era sempre lì, al suo fianco. La situazione era talmente delicata che persino Alexandra era andata a trovare il padre in ospedale.

Dopo l’estate evidentemente qualcosa si è rotto. Forse la Stilianopoulos non se la sente di prendersi cura di un compagno malato e molto più anziano o forse semplicemente l’amore è fino. E ora quali conseguenze ci sono per Carolina?

Carolina di Monaco, cosa accade con Ernst August di Hannover

La Principessa ha ormai preso le distanze dal marito. Se non fosse per il certificato di nozze, niente più la legherebbe a Ernst August. Anche perché ormai Alexandra è maggiorenne. È quindi quasi certo che non correrà in aiuto del Principe che ora può contare solo sui figli. Almeno quelli che gli sono ancora vicini. A questo punto sarà lui a non voler più divorziare da Carolina di Monaco per non perdere tutto.