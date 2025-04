Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in terapia intensiva

Peggiorano le condizioni del marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover. La sua fidanzata: "È in terapia intensiva"

Fonte: IPA Carolina di Monaco

Il marito di Carolina di Monaco, Ernst August di Hannover, è più grave di quanto si pensava. Ricoverato in ospedale dallo scorso 3 aprile, è in terapia intensiva, stando a quanto dichiarato dalla sua attuale compagna.

Carolina di Monco, Ernst August di Hannover in terapia intensiva

Anche se Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover sono separati dal 2009, non hanno mai divorziato. Dunque, formalmente sono ancora moglie e marito. Le condizioni di salute del Principe destano serie preoccupazioni.

A parlarne però non è Carolina che da decenni non ha praticamente più rapporti col marito, ma Claudia Stilianopoulos, l’attuale compagna di Ernst August di Hannover. La fidanzata da almeno tre anni del Principe ha confidato a Informalia di essere molto preoccupata per lui, perché è ricoverato nella Clinica Internazionale Ruber di Madrid, dove è sotto stretta sorveglianza medica dal 3 aprile.

Ernst August di Hannover ricoverato, parla l’attuale fidanzata

Sembra dunque che le condizioni di Ernst August siano peggiorate, tanto che la Stilianopoulos ha dichiarato che “si trova in terapia intensiva” e che “non ha nulla a che fare con l’anca“, riferendosi a un’operazione subita nel dicembre 2024.

Quando è trapelata la notizia del ricovero del Principe di Hannover si era pensato che si trattasse dei problemi conseguenti all’intervento chirurgico cui si era sottoposto oltre un anno fa a seguito di una caduta. Ernst August non si è mai del tutto ristabilito dopo l’operazione e ha continuato ad avere problemi di deambulazione, tanto che lo scorso inverno era tornato in clinica per sottoporsi a delle cure.

Poi la mattina del 3 aprile il Principe di Hannover si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale privato ed è stato immediatamente ricoverato e da allora è rimasto in clinica.

Fonte: IPA

Claudia Stilianopoulos e Christian, il secondogenito di Ernst August, si sono presi cura di lui in queste settimane, andando a trovarlo. In un primo momento hanno rilasciato dichiarazioni rassicuranti sulle sue condizioni di salute, dicendo che stava rispondendo bene alle cure.

Ma pare che nelle ultime ore, ci sia stato un peggioramento, così riporta la stampa spagnola, anche a seguito delle ultime rivelazioni della fidanzata che ha parlato per la prima volta di terapia intensiva e che la causa del ricovero non dipende dall’intervento all’anca.

Al momento non è stato rilasciato alcun bollettino medico relativo alle condizioni di Ernst August di Hannover, né sono state precisate le motivazioni del ricovero. Dai media spagnoli trapela l’indiscrezione che i problemi di salute del Principe siano legati al pancreas.

Per ora non si sono visti al suo capezzale né Ernst August Jr, l figlio maggiore del Principe con il quale aveva litigato anni fa per una questione patrimoniale, né Alexandra di Hannover, la figlia avuta da Carolina di Monaco.