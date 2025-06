Alexandra di Hannover, per la prima volta in ospedale dal padre. Ma al gala seduce

Fonte: IPA Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover ha incantato alla cerimonia di un premio prestigioso che si è tenuta a Madrid, indossando un abito principesco rosa con scollatura profonda, firmato Giambattista Valli. Ma nella capitale spagnola la figlia di Carolina di Monaco è andata anche per vedere suo padre Ernst August di Hannover, ricoverato di nuovo in ospedale.

Alexandra di Hannover seduce con l’abito di Giambattista Valli

Alexandra di Hannover è stata tra le più fotografate alla serata di gala che si è svolta a Madrid. La figlia di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover è andata insieme al fidanzato Ben-Sylvester Strautmann. I due fanno coppia da anni e sono inseparabili. Recentemente hanno persino accompagnato Carolina in visita ufficiale a Cuba.

Fonte: IPA

Alexandra era incantevole con un abito davvero principesco, firmato Giambattista Valli, brand che spesso la veste in occasioni speciali come il Ballo della Rosa. Un esempio su tutti il magnifico abito in tulle rosso che indossò nel 2022.

Fonte: IPA

Questa volta invece l’abito è rosa, molto romantico e nel contempo seducente. Infatti, il corpetto, chiuso da una fila di bottoni e con due taschine laterali, presenta una profonda scollatura quadrata, che lascia scoperto gran parte del décolleté, decorata da rose in stoffa applicate. Alexandra non è mai stata così audace.

La Principessa abbina al vestito da favola una borsetta nera di Dior che, per quanto elegantissima, è troppo pesante rispetto alla leggerezza della stoffa e al colore chiaro dell’abito.

Molto particolare anche la pettinatura, i capelli sono lasciati semi-sciolti ricadere sulle spalle, con effetto finto spettinato che sdrammatizza l’importanza del look.

Alexandra di Hannover, in ospedale dal padre

La figlia di Carolina sembra serena e sorridente al gala che si è tenuto al Teatro Reale. Si lascia fotografare, si mette in posa, saluta con la mano e si presta a fare brevi video per i social. Ma a quanto si apprende, a Madrid non è andata solo per partecipare all’evento glamour, ma per andare a trovare suo padre, Ernst August di Hannover, ricoverato in ospedale.

Il Principe abita a Madrid con la sua attuale compagna, Claudia Stilianopoulos, sebbene sia ancora formalmente sposato con Carolina. Lo scorso aprile è stato ricoverato in terapia intensiva per tre settimana presso la Clinica Internazionale Ruber .

Dimesso a metà aprile dall’ospedale, a fine maggio è stato necessario un altro ricovero. Sarebbe il terzo nel giro di qualche mese, se si tiene conto anche di quello necessario per l’intervento all’anca.

Alexandra non si era mai vista prima in clinica dal padre, ma evidentemente ha deciso di fargli visita dato che la salute del Principe desta qualche preoccupazione.

La figlia di Carolina ha dichiarato, durante l’evento di gala, che si tratterà a Madrid per qualche giorno e ha parlato del padre in ospedale raccontando di sentirsi “sollevata” perché il Principe è “in discreta salute” date le circostanze.

Parole rassicuranti, ma la sua presenza a Madrid invece sembra dimostrare il contrario, ossia che le condizioni di Ernst August di Hannover sono serie.