Alexandra di Hannover vola a Cuba col fidanzato e sua madre Carolina di Monaco

Fonte: IPA Carolina di Monaco

Alexandra di Hannover e il suo fidanzato Ben-Sylvester Strautmann hanno accompagnato Carolina di Monaco a Cuba per un viaggio di Stato e di fatto formalizzano la loro unione, preludio delle nozze. Ma procediamo con ordine.

Carolina di Monaco, visita di Stato a Cuba

Carolina di Monaco ha scelto di portare con sé a Cuba sua figlia Alexandra di Hannover e il fidanzato di lei Ben-Sylvester Strautmann. Non si tratta di una vacanza, ma di una visita ufficiale durante la quale la Principessa e i suoi accompagnatori sono stati ricevuti presso il Centro Congressi dell’Avana dal Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Carolina è stata invitata sull’isola caraibica in qualità di presidente dei Balletti di Montecarlo, carica che ha dal 2011.

La Principessa è stata accolta con tutti gli onori del caso. Durante l’udienza con il Presidente Bermúdez è stata salutata con un bouquet di rose rosse e bianche. Lei, affascinante come sempre, indossava una camicia blu elettrico, che portava con le maniche arrotolate, pantaloni neri e dei sandali.

Il Presidente le ha rivolto parole calorose, salutando Carolina e la sua famiglia: “È un piacere, benvenuti a Cuba”. E la Principessa ha contraccambiato affermando che è stato un onore per lei tornare a Cuba, dove si era recata dieci anni fa in quella che fu la sua prima visita.

Carolina di Monaco ufficializza il fidanzamento di sua figlia Alexandra di Hannover

Nel 2015 Carolina si era fatta accompagnare nel suo viaggio a Cuba dal figlio Pierre Casiraghi e da sua moglie Beatrice Borromeo. Insieme erano andati a vedere lo spettacolo del balletto di Montecarlo e avevano partecipato ad altri eventi.

Dieci anni dopo, Carolina ha scelto come compagni della sua visita di Stato la figlia più piccola, Alexandra, nata dal matrimonio con Ernst August di Hannover. E ha voluto che fosse presente anche il fidanzato della giovane Principessa, Ben-Sylvester Strautmann.

I due fanno coppia da anni. Ben-Sylvester frequenta da parecchio tempo la famiglia Grimaldi ed è sempre presente agli eventi glamour del Principato, dal Ballo della Rosa al Gran Premio di F1.

In molti si aspettavano un fidanzamento formale tra Alexandra e Ben-Sylvester che però ancora non è avvenuto. Però il fatto che Carolina li abbia scelti come accompagnatori in un viaggio ufficiale dimostra non solo che approva la loro relazione, ma che la rende ufficiale. Questo fa pensare che le nozze siano vicine e che l’unica cosa che manca è l’annuncio della data.

Alexandra di Hannover, le foto del viaggio a Cuba

Dal canto suo, Alexandra è entusiasta di questo viaggio in compagnia del fidanzato e della mamma. Così, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la immortalano a Cuba.

Nelle immagini si vede la Principessa, felice per le strade di Cuba, insieme a Ben-Strautmann e rende omaggio a mamma Carolina pubblicando un suo ritratto scovato sull’isola.