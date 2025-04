Carolina di Monaco, il piano segreto per trasformare sua figlia Alexandra di Hannover

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover e Carolina di Monaco

Carolina di Monaco avrebbe tramato dietro le quinte per trasformare sua figlia Alexandra di Hannover da brutto anatroccolo a cigno. La Principessa avrebbe guidato segretamente la secondogenita in questo graduale passaggio per farle conquistare la giusta notorietà e il giusto ruolo che merita all’interno del Principato e non solo.

Carolina di Monaco, il progetto segreto con Ernst August di Hannover

Se Charlotte Casiraghi è sbocciata autonomamente e ha trovato fin da ragazza la sua strada nella moda e ora nella letteratura impegnata, Alexandra di Hannover è sempre apparsa la più schiva, sempre un po’ schiacciata dalla sorella e dai fratelli Casiraghi, anche perché molto più grandi di lei.

Ma sua madre Carolina di Monaco non se ne è mai preoccupata, perché stava preparando il terreno ad Alexandra per farle trovare finalmente il suo posto.

Non a caso, per tutelare la figlia più piccola, Carolina non ha mai divorziato Ernst August di Hannover, padre di Alexandra. Rimanendo legittimamente sposati, l’eredità e i titoli nobiliari della Principessa sono protetti e vincolati.

Alexandra è la Principessa più titolata di Monaco, proprio grazie al padre. Anche se pare non abbia con lui uno stretto rapporto. Anche durante il recente e prolungato ricovero in ospedale del padre, non si è mai fatta vedere al suo capezzale a Madrid.

In ogni caso, Alexandra potrà sempre contare sull’alto lignaggio che le deriva dal padre, compreso il diritto di essere chiamata Sua Altezza Reale, e più concretamente potrà contare su una fetta non indifferente di eredità che sommata a quella della madre, le garantisce un futuro più che roseo.

Carolina di Monaco, come è cambiata Alexandra di Hannover

Carolina, secondo fonti vicine a Palazzo, avrebbe poi sapientemente guidato la secondogenita verso le luci della ribalta. Alexandra è sempre stata piuttosto appartata e lontana dai media, per quanto fin da ragazza frequentava gli eventi glamour di Montecarlo e le sfilate di moda.

Su di lei non è mai emerso un pettegolezzo. Fidanzata da anni con Ben-Sylvester Strautmann, studia, viaggia, si fa vedere durante le settimane della moda dove sempre subisce il confronto con la sorella Charlotte, per quanto si dicano molte unite.

Ma quest’anno qualcosa è cambiato. È volata a Milano da sola per la sfilata di Tod’s e soprattutto ha rilasciato la sua prima intervista importante per una rivista patinata della quale ha conquistato la copertina.

Dunque, Alexandra, come Charlotte, si sta facendo conoscere al mondo e questo grazie anche a mamma Carolina di Monaco che dietro le quinte le ha sempre suggerito cosa fare e cosa no. Anche per distinguersi dalla sorella e costruire la sua strada e la sua eventuale carriera in totale autonomia. Il prossimo passo, quello che si aspettano tutti da lei, è il matrimonio, un royal wedding in grande stile che duri più di quello di Charlotte con Dimitri Rassam.