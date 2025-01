Divorzio Carolina di Monaco, “Ernst August di Hannover si è risposato”

Carolina di Monaco avrebbe divorziato dopo 16 anni. Ernst August di Hannover avrebbe sposato in gran segreto Claudia Stilianopoulos

Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover hanno finalmente divorziato dopo 16 anni dalla fine non ufficiale del loro matrimonio? Sembra impossibile, ma pare che il Principe si sia risposato in gran segreto con la sua fidanzata, Claudia Stilianopoulos.

Carolina di Monaco, 16 anni da separata

La questione del divorzio di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover è aperta da quasi vent’anni. I due vivono separati dal 2009, dopo 10 anni di matrimonio e una figlia, Alexandra di Hannover, la Principessa più titolata di Monaco.

Carolina e il suo ex per sedici anni hanno vissuto da perfetti estranei, ognuno è andato avanti per la sua strada. Lei continua il suo impegno di Principessa a Montecarlo, al fianco di suo fratello Alberto, è diventata nonna di svariati nipotini e pare non abbia nessuna relazione amorosa, almeno nulla è trapelato dalla Rocca.

Lui vive in Spagna dove dal 2021 frequenta Claudia Stilianopoulos, artista e socializer, con la quale si è fidanzato ufficialmente. Ha rotto i rapporti con il primo figlio, Ernst August, avuto dalla prima moglie Rosmarie Lembeck, la quale gli ha dato un altro figlio Christian, per una questione di eredità. Anche lui è già nonno.

Carolina di Monaco, il divorzio negato

Carolina di Monaco e Ernst August però non hanno mai divorziato, perché lei non ha voluto. Malgrado l’imbarazzo enorme che il Principe di Hannover ha creato ai Grimaldi, quando è stato condannato per aggressione. Senza contare gli scandali dovuti all’abuso di alcol.

Carolina però ha accettato di rimanere ancora formalmente legata al marito, perché separarsi legalmente da Ernst August comporterebbe la perdita del titolo di Sua Altezza Reale, derivato dal fatto che gli Hannover sono imparentati con la Famiglia Reale britannica. Ma soprattutto il divorzio svantaggerebbe la loro figlia Alexandra di Hannover in termini di eredità e patrimonio.

Così, il matrimonio è rimasto in essere ed è valido a tutti gli effetti, malgrado Carolina e il Principe siano ormai due perfetti estranei. Tanto che qualche mese fa Ernst August si è operato a Madrid, ma la sua ex non si è vista al capezzale.

Però, qualcosa potrebbe essere cambiato nel rapporto tra i due. Certi media tedeschi, infatti, hanno pubblicato una prova che potrebbe rivelare un matrimonio segreto.

Ernst August di Hannover, il divorzio da Carolina di Monaco e il matrimonio segreto

Infatti, è stato notato che Claudia Stilianopoulos, la compagna di Ernst August di Hannover, ha cambiato il suo status sui social, definendosi “sposata”. Impossibile pensare che sia tornata col suo ex marito, dal quale ha divorziato da tempo.

Dunque, si è ipotizzato che l’unica spiegazione possibile è che si sia risposata segretamente proprio con Ernst August. Di conseguenza, il Principe deve aver divorziato da Carolina di Monaco.

Ovviamente i diretti interessanti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Pare che la Stilianopoulos abbia giustificato il suo cambiamento di stato per evitare di “essere tampinata” sui social dichiarandosi impegnata. Poi però a un certo punto ha fatto sparire qualsiasi riferimento alla sua situazione sentimentale, lasciando tutti nel dubbio se lei e il Principe siano effettivamente convolati a nozze.