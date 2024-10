Kate e William stanno facendo di tutto per crescere i propri figli in maniera differente dal "canone reale"

Fonte: IPA William, Kate e i figli George, Charlotte e Louis

Kate e William mirano a crescere i loro figli nella maniera più normale possibile. Ovviamente, in ultima analisi, ciò è impossibile al 100%, ma la coppia intende tutelarli e indirizzarli verso una visione del mondo che sia aderente alla realtà.

Non stupisce, dunque, che i loro piccoli abbiano espresso il proprio interesse verso lavori decisamente comuni. Ciò fa scattare dei sorrisi sul volto di molti ma, al tempo stesso, offre speranza per una monarchia differente e più vicina al proprio popolo.

Cosa farà George da grande

Tutti da bambini abbiamo risposto in maniera fantasiosa alla domanda: “Cosa vorresti fare da grande?”.

Se a esprimersi sono però dei giovanissimi membri della Famiglia Reale britannica, però, il discorso cambia e il risultato è ben più interessante. George non ne ha idea, ma si è automaticamente guadagnato il rispetto di tutt’Italia. Per il suo 11esimo compleanno ha infatti visitato una pizzeria nel Norfolk, affiancato da un gruppo di amici e da sua madre Kate.

È qui che ha scoperto la bellezza del forno a legna. Ha avuto modo di parlarne il proprietario del Wiveton Hall Café, Desmond MacCharthy: “Il principino è rimasto molto colpito dal nostro forno a legna. Quello con cui cuociamo la pizza al ristorante. Durante la visita ha detto che è proprio quello che vorrebbe fare da grande”. Chi sa, dunque, che nel suo futuro non possa esserci almeno un anno sabbatico trascorso in Italia per apprendere l’arte della vera pizza napoletana.

Il lavoro di Charlotte

Per quanto riguarda la principessa Charlotte, decisiva è stata la descrizione di mamma Kate Middleton e di papà William del ruolo fondamentale per la società del Servizio Sanitario Nazionale. A questo punto Charlotte avrebbe manifestato il proprio interesse nel diventare un’infermiera dell’NHS.

Lo ha riportato una fonte vicina a Buckingham Palace a New Idea: “Si tratta soltanto di una bambina, ovviamente, ma William e Kate erano colmi d’orgoglio”. La piccola è stata descritta come premurosa e ben decisa in merito a ciò che desidera.

I suoi genitori non sarebbero sorpresi se un giorno la vedessero intraprendere una carriera nell’ambito dell’assistenza infermieristica. Potrebbe divenire una delle sue cause principali, da portare avanti grazie al suo ruolo regale.

Cosa farà Louis da grande

Dopo George e Charlotte, è tempo di capire anche quale sia la visione del piccolo Louis per il futuro. Ha appena sei anni ma già si parla del suo domani. Uno dei temi più discussi, quando si parla dei tre fratellini, è relativo all’importanza di farli sentire sullo stesso piano, al di là di quella che è la linea ereditaria per il trono.

Alcuni esperti prevedono per Louis un futuro da “reale a tempo pieno”, ma i suoi genitori vorranno di certo indirizzarlo in qualche modo, dandogli i mezzi per poter scegliere il proprio percorso. Adagiarsi sul patrimonio di famiglia non è un destino accettabile per mamma e papà.

Potrà scegliere di prestare servizio nell’esercito o lavorare per un’organizzazione no-profit. Ciò in alternativa a una carriera vera e propria ma non agli studi. Sarà infatti incoraggiato a frequentare l’università. Del resto è stata tanto importante per William e Kate, anche e soprattutto sotto l’aspetto privato.