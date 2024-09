Kate Middleton, ultime notizie. George impara a volare a 11 anni e lei non può impedirlo

George, il figlio più grande di Kate Middleton e William, ha preso la sua prima lezione di volo a 11 anni. Malgrado la giovanissima età, il futuro Re britannico ha iniziato a pilotare un aereo. La Principessa del Galles non ha potuto fare altro che guardarlo volteggiare in cielo per un’ora, tenendo per sé paura e apprensione. In fondo, questo è il suo destino.

Kate Middleton, settimana piena di emozioni

Sono giorni ricchi di emozioni per Kate Middleton e la sua famiglia. La Principessa del Galles ha terminato la chemioterapia preventiva e lo ha comunicato al mondo con un video social, lunedì 9 settembre. Tra un paio di mesi la rivedremo in pubblico per il Remembrance Day, ma è possibile che prenda parte a qualche altro evento prima di quella data, poiché sta organizzando il suo ritorno graduale al lavoro.

Per quanto il termine delle cure segni un importante traguardo nel percorso di guarigione di Kate, William ha voluto riportare tutti coi piedi per terra, dichiarando che la moglie non è guarita dal cancro e che il percorso che deve compiere è ancora lungo e difficile.

Kate Middleton, prima lezione di volo per George

Mentre stiamo cercando di assimilare tutti questi fatti, è trapelata un’altra notizia che riguarda la famiglia dei Principi del Galles, in particolare George, che lo scorso luglio ha compiuto 11 anni. Ormai si avvia verso l’adolescenza e anche la sua educazione si indirizza sempre più verso quelli che saranno i suoi doveri da Monarca. E il Re del Regno Unito deve saper pilotare un velivolo. Lo sa fare suo papà William che era un pilota di elicotteri.

George ha quindi preso la sua prima lezione di volo l’ultimo giorno di vacanza. William e Kate lo hanno accompagnato all’aeroporto White Waltham Airfield, vicino a Maidenhead, a 20 minuti di auto dalla loro casa a Windsor.

Kate Middleton, 60 minuti di tensione

Kate ha visto George mentre si alzava in volo, accompagnato da un istruttore, e atterrare sano e salvo circa un’ora dopo. Inutile dire che saranno stati 60 minuti di tensione per la Principessa, anche se tutto si è svolto con massima sicurezza.

Un testimone ha raccontato che George si è divertito moltissimo e ha detto che gli è piaciuto tantissimo. D’altro canto, è sempre stato attratto dagli aerei. Lo abbiamo visto piccolissimo salire su un apparecchio della RAF insieme ai suoi genitori.

Anche se ha solo 11 anni, dicono gli esperti, che è l’età giusta per iniziare a imparare a volare. George quindi continua con la tradizione di famiglia. Il suo bisnonno, il Principe Filippo, ha ricevuto il suo addestramento come pilota proprio al White Waltham Airfield.

È probabile che anche Louis, il terzogenito di William e Kate, prenda lezioni di volo quando avrà l’età giusta per farlo, ma forse è troppo ribelle. Mentre Charlotte non avrà problemi a mettersi al comando di un aereo, dato che è la più intraprendente dei figli dei Principi del Galles.