Kate Middleton, ultime notizie. William: “È una splendida novità ma…”

Kate Middleton ha condiviso su Instagram il video con cui ha comunicato al mondo che ha terminato la chemioterapia, ma la prima reazione pubblica di William ha smorzato gli animi: “È una splendida notizia ma c’è ancora molta strada da fare“.

Kate Middleton e la fine della chemioterapia

Kate Middleton ha scelto di raccontare in prima persona la fine di un’agonia che è durata 9 mesi. Lo scorso gennaio ha subito una grave operazione all’addome, poi per due mesi non si è saputo più nulla di ufficiale. A marzo con un video, definito scioccante, ha rivelato di avere un tumore e di iniziare la chemioterapia preventiva.

È tornata in pubblico a giugno per il Trooping the Colour dopo mesi di assenza. Poi ancora a luglio per la finale di Wimbledon dove sembrava più in forze. In agosto si è unita a William per un video messaggio destinato agli atleti britannici che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

Infine, mentre circolavano indiscrezioni sulle possibili apparizioni della Principessa del Galles in autunno, lei ha messo a tacere tutte le voci pubblicando il video toccante dove ha spiegato di aver terminato le cure e di essere pronto per ritornare gradualmente al lavoro.

Nonostante la splendida notizia, questo non significa che Kate sia fuori pericolo. Nel video, dove indossa la fede nuziale, infatti specifica che la strada da percorrere è ancora lunga ma ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di non ammalarsi più.

Lady Middleton non ha rilasciato altre dichiarazioni o commenti sulle sue condizioni di salute. È probabile che la prima uscita pubblica dopo la chemioterapia sia l’11 novembre per il Remembrance Day, ma potrebbe anticipare.

Kate Middleton, il primo commento di William

Intanto, William ha proseguito con la sua agenda e all’indomani della pubblicazione del video di sua moglie, si è recato a Llanelli in Galles dove ha incontrato alcuni ragazzi che hanno partecipato a un festival culturale, l’Urdd Eisteddfod, dove giovani dagli 8 ai 25 anni si sfidano in gare di musica, arte e letteratura.

Inevitabilmente, William si è trovato a dover rispondere ad alcune domande sulla salute di Kate. Il Principe del Galles, per quanto positivo, ha però voluto sottolineare come la Principessa non sia ancora fuori pericolo. “Sono buone notizie, ma c’è ancora molta strada da fare“, ha spiegato.

Un’altra donna, che gli si è rivolta in gallese, gli ha fatto i complimenti per la sua famiglia: “Hai una bella famiglia, sono così contenta che Kate si stia riprendendo”. Queste le parole che ha detto al Principe e lui ha molto apprezzato e l’ha ringraziata. Qualcuno gli ha consegnato una busta indirizzata a Kate. E ancora una volta William ha apprezzato.