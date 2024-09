Kate Middleton, ultime notizie. La fede nuziale e l’abito di Meghan nel nuovo video toccante

Kate Middleton potrebbe tornare in pubblico già il prossimo 11 novembre. Per questo sta cercando un nuovo responsabile della comunicazione

Fonte: IPA Kate Middleton con William e Charlotte nel video pubblicato su Instagram

Kate Middleton ha comunicato al mondo che ha terminato la chemioterapia in un toccante video, pubblicato sulla sua pagina Instagram. E ha annunciato che tornerà gradualmente al lavoro. Ma il suo pensiero va a tutte le persone che stanno ancora combattendo contro il cancro.

Un messaggio forte che non nasconde la sofferenza e le difficoltà vissute nei 9 mesi scorsi, ma che al tempo stesso vuole infondere coraggio e speranza. Kate Middleton ha scelto le parole giuste per dire tutto questo, ma anche il modo in cui si è presentata nel video è stato studiato nei minimi dettagli, proprio per trasmettere un sentimento di serenità. Dunque, le scene sono girate nella natura, con la luce del sole che accarezza la Principessa del Galles e la sua famiglia.

Kate Middleton con la fede nuziale e l’anello dell’eternità

Per comunicare un messaggio così forte e importante, anche i dettagli del look sono importanti. Kate ad esempio non indossa l’anello di fidanzamento con zaffiro che era appartenuto a Diana. Ma ha scelto di portare la fede nuziale che raramente le abbiamo visto al dito. Ovviamente non è una scelta casuale.

Nel video la mano della Principessa è protagonista sia nelle parole che nelle immagini. Kate infatti dice: “A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano“. E nel frattempo la si vede camminare in un campo di grano dove accarezza le spighe con la mano, mostrando la fede nuziale e un nuovo anello, “la fede dell’eternità“, con diamanti, già comparso nel video precedente. Si ritiene possa essere un regalo di William, donatole in questo periodo difficile, diventato presto simbolo di un nuovo inizio.

Kate Middleton, l’abito floreale di Veronica Bear

Ovviamente anche i look che Kate indossa nel video non sono una pura scelta estetica. L’abito principale è bianco con decori floreali, dalla foggia gipsy, molto casual, che dà un senso di leggerezza. Il modello è firmato Veronica Bear, uno dei brand preferiti da Meghan Markle.

Fonte: IPA

La Principessa del Galles lo abbina alle sneaker bianche di Veja. Al collo porta i ciondoli con le iniziali dei figli, George, Charlotte e Louis, mentre gli orecchini con ametista sono di Kiki McDonough.

In altre scene dove è abbracciata a William indossa invece uno chemisier corto, celeste, che porta sempre con le sue sneaker. Due outfit semplici e informali, proprio per trasmettere un senso di familiarità e intimità, lontano dal protocollo di Corte. E poi quel riferimento a Meghan che forse vuole essere un segnale di pace.

Kate Middleton, la data del suo ritorno al lavoro

Stando a fonti vicine a Kensington Palace, il ritorno in pubblico è una priorità per Kate Middleton, malgrado si stia ancora curando contro il cancro. La Principessa del Galles ha scoperto il tumore a seguito di un’operazione all’addome subita lo scorso gennaio, ma pare fosse malata da tempo. In effetti, lei stessa lo ha dichiarato con un video in cui ha comunicato al mondo di aver terminato la chemioterapia preventiva.

Dopo mesi di congedo, Kate è pronta a riprendere le attività per la Corona. Dovremmo rivederla per il Remembrance Day, il prossimo 11 novembre. Ed è praticamente certo che sta lavorando all’organizzazione del tradizionale concerto di Natale.

Kate Middleton, la strada per la guarigione è lunga

Lady Middleton è quindi determinata a tornare alla vita normale, anticipando i tempi di qualche mese, si pensava tornasse a gennaio 2025. Certo, tutto avverrà gradualmente. Infatti, la Principessa non accompagnerà William nei suoi viaggi esteri previsti per l’autunno, ma ritiene di avere le energie necessarie per affrontare alcuni degli eventi più significativi per la Famiglia Reale come appunto il Remembrance Day o gli eventi che generalmente organizza per Natale.

La stessa Kate nel suo videomessaggio ha precisato che la via della guarigione è ancora lunga e difficile, anche se il peggio sembra essere passato.

Kate Middleton e William cercano un nuovo responsabile della comunicazione

Intanto Kate sta cercando un nuovo responsabile della comunicazione per rafforzare il suo staff e ciò significa che ci sarà più lavoro nei prossimi mesi per l’entourage dei Principi del Galles.

Stando all’annuncio pubblicato, William e Kate cercano una figura che si occupi delle strategie di comunicazione dei progetti chiave delle Loro Altezze Reali e di rispondere alle richieste dei media sulle questioni che riguardano il Principe, la Principessa e la loro famiglia.

Il ruolo è a tempo pieno e si richiede la disponibilità a viaggiare tra le residenze reali in Gran Bretagna e all’estero, anche se la sede di lavoro è Kensington Palace. Inoltre, il candidato ideale deve essere in grado di “gestire informazioni sensibili con tatto e discrezione in ogni momento”.

L’urgenza di trovare un’altra figura che si occupi della comunicazione, non in sostituzione di qualcuno che se ne è andato, ma per ampliare lo staff dei Principi è stato interpretato come una prova evidente che Kate sta per tornare al lavoro.

Kate Middleton è ancora in pericolo

Naturalmente, questo comporterà un ulteriore sforzo da parte degli assistenti della coppia, perché l’attenzione nei confronti della Principessa del Galles sarà più che raddoppiata. I media le staranno addosso per capire come sta davvero e probabilmente dovrà rispondere a molte domande sulla sua salute che le verranno fatte dalle persone che incontrerà nei luoghi in cui si recherà.

Anche perché Kate pare non essere ancora fuori pericolo. Infatti, anche se si mostrerà in pubblico nei prossimi mesi, la sua salute è ancora precaria e il cancro potrebbe ripresentarsi.