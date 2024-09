Kate Middleton, ultime notizie, il segreto ben custodito. “È riuscita a farlo dimenticare”

Lo scorso 9 settembre Kate Middleton ha comunicato al mondo di aver finalmente terminato le cure contro il cancro. Lo ha fatto in prima persona con un video condiviso sui social. Tutti si sono concentrati sulla bella notizia e sui dettagli contenuti nella clip, senza accorgersi che la Principessa del Galles ha passato sotto silenzio un’informazione determinante, custodendo con scaltrezza il suo segreto.

Kate Middleton, i dettagli del nuovo video

Del video con cui Kate Middleton ha annunciato la fine della chemioterapia sappiamo praticamente tutto. Conosciamo la marca degli abiti che indossano lei, William e i suoi tre bambini, si è notato che non indossa l’anello di fidanzamento ma la fede nuziale.

Si sa che le scene sono state girate nel Norfolk, vicino ad Anmer Hall, la casa di campagna dei Principi del Galles. Si è perfino scoperto che la spiaggia dove Kate, William e i figli George, Charlotte e Louis è frequentata da nudisti, almeno in certe zone. Lady Middleton ha anche confermato che torna agli impegni pubblici e si è sbilanciata, confessato che ha passato 9 mesi “spaventosi”.

Kate Middleton, le critiche feroci al video

Oltre a spulciare i dettagli del video, non sono mancate le critiche. La commentatrice del Daily Mail, Liz Jones, lo ha definito “troppo coreografato“, nel senso che le è sembrato quasi un filmato pubblicitario. Anche la scelta della musica in sottofondo è stata stroncata, perché “troppo in stile Meghan e Harry”.

Tutto questo rumore che si è creato attorno a questa clip, però, ha fatto sì che una cosa fondamentale passasse in secondo piano.

Kate Middleton, il segreto mai rivelato

Infatti, sappiamo davvero molte cose sul video e su quanto ha vissuto la Principessa del Galles in questi ultimi mesi, ma ancora non conosciamo la natura e la gravità del cancro che l’ha colpita. Questo resta un segreto ben custodito. Anzi, Kate è riuscita a far passare questa informazione in secondo piano, commuovendo tutti con le splendide immagini di vita familiare che hanno accompagnato il suo messaggio.

Philippe Moreau Chevrolet, professore di Scienza della Comunicazione, ha messo in evidenza la strategia adottata da Kate. Non rivelare il tipo di cancro contro cui ha combattuto, ha spiegato l’esperto, adesso “non è più un grosso problema”. “In questa fase, è riuscita a mettere questa informazione in secondo piano […] È riuscita a farla dimenticare in modo abbastanza brillante“, ha proseguito.

In effetti, Kensington Palace aveva dichiarato che il tipo di tumore della Principessa del Galles non sarebbe stato rivelato per motivi di privacy e così è stato. Anche se nel corso di questi mesi sono state formulate diverse ipotesi e molti medici e giornalisti scientifici, come Christoph Specht, hanno ritenuto che si tratti di un tumore ginecologico, all’utero o all’ovaio. In ogni caso con la pubblicazione del nuovo video questo dettaglio è passato in secondo piano.