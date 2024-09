Kate Middleton, ultime notizie. Cosa l’attende dopo la chemio, parla il medico

Kate Middleton ha terminato la chemioterapia preventiva ma la strada verso la guarigione è ancora lunga e difficile. Anche se in questo momento il cancro è in recessione, non vuol dire che sia sparito. L’ha dichiarato la Principessa del Galles nel suo video, lo ha detto William nella prima uscita pubblica dopo la notizia della fine delle cure.

Kate Middleton, cosa accadrà dopo la chemioterapia

Kate Middleton ha passato nove mesi “spaventosi”, come li ha definiti lei stessa nel suo video, da quando le è stato diagnosticato il tumore, ma non è ancora fuori pericolo. Anche se riprenderà gradualmente gli impegni pubblici, resterà sotto costante osservazione medica. E anche per questo motivo non accompagnerà William nei prossimi viaggi all’estero.

Sebbene la Principessa del Galles e suo marito abbiano voluto condividere il traguardo positivo raggiunto, sono stati molto chiari nello spiegare che la situazione resta seria. Lo conferma anche il medico e giornalista scientifico tedesco, Christoph Specht, che ha seguito in questi mesi l’evoluzione della malattia di Kate.

Specht ha spiegato cosa dovrebbe accadere adesso che la Principessa ha terminato la chemioterapia preventiva. Ovviamente ha parlato in termini generali, perché non mai stato reso noto il tipo di tumore che l’ha colpito, né la sua gravità.

Kate Middleton, parla il medico

Nel video Kate ha detto che “è libera dal cancro“, ma questo non significa che sia guarita, ha spiegato l’esperto. Guarire dal cancro significa che è scomparso e non tornerà più. Ma “Non si può dire questo” per Lady Middleton, ha specificato Specht che ipotizza, in base alle scarse informazioni date dal Palazzo, che si tratti di un tumore ginecologico. “Il cancro alle ovaie e il cancro al collo dell’utero sono i due tipi che mi vengono subito in mente”.

Secondo il medico Kate si troverebbe nella cosiddetta fase di remissione, ossia il cancro è stato temporaneamente combattuto e al momento non è stato possibile rilevare alcuna cellula tumorale. La Principessa resterà sotto controllo e sarà sottoposta a controlli a intervalli di tempo regolari, presumibilmente ogni tre mesi, ma dipende dallo stadio e dal tipo di tumore.

Inoltre, sottolinea Specht, anche se Kate ha terminato la chemioterapia è probabile che debba assumere ancora dei medicinali. “Non esistono cure miracolose o rimedi casalinghi che possano impedire la ricomparsa della malattia”. In ogni caso, spiega il medico, uno stile di vita sano e il sostegno della famiglia sono fattori importi per mantenere alte le difese immunitarie.

Di certo, William e i tre bambini hanno aiutato la Principessa a superare il momento più buio e difficile della malattia. Secondo fonti a lei vicine, Kate ha voglia di ritornare alla normalità il prima possibile. Ed è per questo che spinge per riprendere i suoi impegni pubblici, pur con la gradualità necessaria.